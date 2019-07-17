قتلها وبث صور جثتها على الإنترنت.. مصرع "فتاة إنستغرام" على يد صديقها

تسبب نبأ إعلان مقتل نجمة "إنستغرام" الأمريكية "بيانكا ديفينس" على يد صديقها ومن ثم نشر صور مروعة لجثتها، حالة من الصدمة والحزن بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت شرطة يوتيكا بنيويورك بأن كوادرها تلقت صباح الأحد 14 يوليو/تموز، في الساعة 07:20 صباحًا عدة بلاغات عن رجل يشتبه في تورطه بجريمة قتل امرأة شابة، لتتأكد شكوك الشرطة فور وصولهم لمسرح الحدث.

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ما إن وصلت الشرطة حتى بدأ الجاني بتوجيه طعنات لرقبته، إلا أن عناصر الشرطة تمكنوا من إيقافه ونقله لأحد المستشفيات ليتم التعامل مع الجروح التي تعرض لها، كما حاول إخفاء جثة "بيانكا ديفينس" تحت غطاء من القنب خلال الاقتحام، لكن شعر "بيانكا" بني اللون كشفه بعد أن ظهر من تحت الغطاء ليدرك رجال الشرطة أنه يعود للضحية.

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وأشارت الشرطة بأن الجريمة وقعت بعد أن أمضت "بيانكا" ليلة السبت في حفل موسيقي في نيويورك، مع صديقها "براندون كلارك"، (21 عامًا) ليعودا سويًا إلى المنزل حيث بدأ جدالًا انتهى بمقتل "بيانكا".

ولم يتوقف "براندون" عند هذا الحد، بل استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لبث صور جثة "بيانكا" بعد جريمته الشنيعة، مما شكل صدمة لمتابعيهما الذين سارعوا بإبلاغ السلطات.

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وفور وصول الشرطة حاول الجاني الإنتحار بطعنات وتم نقله للمستشفى وإجراء جراحة خطيرة له، ليتم استجوابه فور تماثله للشفاء .

وكشفت تحريات الشرطة أن الجاني صديقها الحميم الذي تعرفت عليه قبل شهرين، وأنهما حضرا حفل في نيويورك وفور عودتهما اشتعل خلاف بينهما وعلى أثره سدد لها عدة طعنات بالعنق.

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وتسببت الواقعة في صدمة كبيرة لمعجبي الفتاه، والتي كانت ستبدأ دراستها الجامعية العام المقبل، وسط حزن عارم من جانب عائلتها التي قالت "نتذكرها دائمًا بمثابة أميرتنا".

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