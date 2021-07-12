قريبًا.. السعودية بدون أكياس بلاستيكية

يشكّل التلوّث البلاستيكي تهديدًا على النباتات والحيوانات التي تعيش على اليابسة بما فيها البشر حيث تتراوح التقديرات حول كمية تركيز البلاستيك على اليابسة بين 4 و23 ضعف تلك التي في المحيط.

وانطلاقًا من هذا الخطر، قال مدير الاتصال المؤسسي بالمركز الوطني لإدارة النفايات، سلطان الحارثي، إنَّه قريبًا سيتمّ الاستغناء عن الأكياس البلاستيكية في البقالات السعودية؛ بسبب أضرارها وخطورتها على البيئة.

وأضاف الحارثي إنهم سيعملون في المستقبل مع المنتجين ومحلات السوبر ماركت لوضع بدائل الأكياس البلاستيكي.

وفي حال تنفيذ هذا القرار، تكون السعودية قد انضمت لقائمة الدول التي حظرت استخدام الأكياس البلاستيكية التي تشكل خطرًا كارثيًا يهدد الحياة على كوكب الأرض الذي لا يزال يخوض معركة شرسة مع فيروس "كورونا" المستجد.

وللحد من خطر انتشار المخلفات البلاستيكية والتي تشكل خطورة كبيرة على الحياة البحرية تحديدًا، كونها غير قابلة للتحلل، قررت شركة "أمازون" الأمريكية الاستجابة لقرار الاتحاد الأوروبي، ومنع استخدام أي منتجات بلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، منذ العام الماضي، في كل من بريطانيا وتركيا، على أن يتم تنفيذ القرار في جميع دول أوروبا ابتداء من العام الحالي 2021.

ومن بين هذه الدول كل من رواندا وفرنسا والمغرب وكينيا ونيودلهي والصين وتايوان ونيوزيلند.