"قصة حب" من مخيمات اللاجئين السوريين تثير إعجاب الملايين

تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية مع مقاطع فيديو مؤثرة التقطت لأطفال مخيمات اللاجئين السوريين المنتشرة على الحدود اللبنانية السورية.

وتظهر مقاطع الفيديو مشاركة أطفال المخيمات بتحديات الرقص المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لكن بطريقتهم الخاصة نقلوا من خلال جزءا من معاناتهم في المخيمات منذ سنوات.

ونجحت مقاطع الفيديو التي التقطها ونشرها المصور السوري محمد الهزاع عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" في لفت أنظار الكثيرين الى الجمال الحزين الموجود في مخيمات اللجوء السوري ولكن بطريقة "ملفتة ومميزة".

وظهرت الفتيات والفتية وهم يرقصون بفرح على موسيقى أغنية "قصة حب" للمغني اللبناني رامي عياش بملابسهم البسيطة والتي لا تحميهم من برد الشتاء القارص محققًا مئات ملايين من المشاهدات.

وجاء المقطع ضمن حملة (ترند) بدأت منذ أيام على مواقع التواصل لأغنية (قصة حب) تمكن خلالها فيديو الهزاع للأطفال اللاجئين من تحقيق أعلى مشاهدة.

وعبر متداولو الفيديو عن اختلاط مشاعر الفرح بالحزن عن رؤيتهم هذه المشاهد، وجاءت تعليقاتهم ما بين الإعجاب والحسرة على وضع هؤلاء الأطفال الذين يعيشون في خيم غير مؤهلة بينما يشتد برد الشتاء.

وعلق البعض على المقطع: "لا نعرف نضحك أو نبكي" في إشارة إلى التناقض ما بين البهجة التي يزرعها هذا المقطع في نفوس المشاهدين والصعوبات التي يعيشها هؤلاء الأطفال في حياتهم العادية.

ويعرف الهزاع نفسه على أنه "مصور في المخيمات" وتزدحم صفحته على انستغرام بالمقاطع المصورة للأطفال اللاجئين في فعاليات عدة ومواقف مختلفة جميعها تهدف إلى تسليط الضوء على حياتهم وظروفهم المعيشية وجمع التبرعات لإغاثتهم وعائلاتهم.