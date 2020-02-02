قصة عشق بين فتاة وطائرة.. تعانق أجزائها وترغب بشدة في الزواج منها

انتشرت في الأونة الأخيرة، العديد من حالات الزواج الغريبة، كان أخرها، في ديسمبر 2019، حين تزوجت فتاة بريطانية تدعى "بيكلي" من سجادة أطلقت عليها اسم "مات"، في مراسم زواج رسمية وتقليدية، وتعهدت أمام القاضي والضيوف، برعاية السجادة وحبها حتى الممات.

ولم تكن هذه أغرب حالة لرغبة فتاة بالزواج من أشياء غريبة، فهناك فتاة ألمانية تدعى "ميشيل كوبكي" (30 عامًا) أكدت بأنها على علاقة قوية مع طائرة من طراز "بوينغ 800-737".

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه منذ 6 أعوام ارتبطت "ميشيل" بطائرتها وظلت على علاقة طويلة بعيدة المسافات مع طائرتها، وهي تنوي الآن الزواج منها والانتقال للعيش داخلها.

وقالت "ميشيل" إنها عاشت حالة حب مع الطائرة، التي يبلغ وزنها 40 طنًا حتى أنها وصفتها بـ"حب حياتها".

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والآن، تخطط الألمانية للزواج بالطائرة التي انجذبت إلى أجنحتها أولًا، في مطار Tegel بالعاصمة برلين، وتمكنت من رؤيتها مرتين فقط، حيث اعترفت أنها تعانق مكونات نموذج مصغر منها في السرير.

وبعد 6 سنوات من القدرة على "رؤية" الطائرة من خلال النوافذ الزجاجية للمطار، تمكنت من الاقتراب منها في سبتمبر 2019، وتقبيلها وحتى الوقوف على أحد أجنحتها.

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والآن، من المرجح أن تتحقق أحلامها، من خلال رغبتها بالزواج من الطائرة. وعلى عكس حفل الزفاف التقليدي، لا ترغب "ميشيل" في ارتداء ثوب أبيض، حيث تتخيل ارتداء سروال أسود وسترة سوداء في يومها الكبير.

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في حين أن أصدقاءها وعائلتها قبلوا بعلاقتها، فإن أسرتها ليست مهتمة بلقاء "الطائرة".

وقالت ميشيل: "كان الوقت الذي أمضيته مع الطائرة أجمل لحظات حياتي، وعندما كنت "معها"، استمتعنا بوقتنا معًا، مرابض الطائرات هي موطن للطائرة ولي، أخطط للانتقال إلى هناك ذات يوم، وأكبر حلمي هو أن أكون مع الطائرة وأعيش معها".

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بعد علاقة حب دامت لأكثر من عام.. فتاة بريطانية تتزوج من "سجادة"