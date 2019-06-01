قضية أشعلت غضب المصريين.. دكتور جامعي منع طالبة من دخول الحمام فتبولت على نفسها أثناء الامتحان

أثارت واقعة منع طالبة بكلية الآداب جامعة المنصورة في مصر، من دخول الحمام أثناء أدائها الامتحان بأحد المواد الدراسية، ما تسبب في تبولها على نفسها داخل اللجنة، حالة من الجدل والغضب العارم بين المصريين، وشن متابعو مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة على "السوشيال ميديا" ضد المدرس صاحب الواقعة التي تسببت في إحراجها وانهيارها أمام زملائها.

ودفعت الثورة التي شنها متابعو مواقع التواصل الاجتماعي، جامعة المنصورة إلى إصدار قرار عاجل بإحالة المدرس بكلية الآداب إلى التحقيق واستبعادة من كل أعمال المراقبة والكنترول بالجامعة.

وفتح رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الطلاب على "السوشيال ميديا"، النار على المعلم الجامعي، ووصفه البعض بأنه تصرف حيواني لا يصدر من أستاذ جامعي، واعتبره آخرون عمل مؤسف ومخزي عن وضع التعليم في مصر، كما تطرق آخرون إلى أنه مريض نفسي، مطالبين بتطبيق عقاب رادع على المعلم حتى يكون عبرة لغيره.

وقال سامح فايز أحد متابعي مواقع التواصل الاجتماعي: "دي عالم عندهم نقص في الشخصية وعندهم حب التحكم والسيطرة وجنون العظمه وولا عندهم أي علم"، وقالت شيماء إبراهيم: "عندما تزال الرحمة والإنسانية من القلب، فكل شيء يجوز حدوثه"، وأدانت وفاء الجندي الواقعة قائلة: "والله بكيت ووضعت نفسي مكان البنت وحسيت بإحساسها، مش بس ممكن تكون تعبانة بعد ولادة قيصرية لأ ممكن تكون مريضة سكر، أو عدم التحكم في البول، دخول الحمام مسموح به في الامتحان بحدود".

التعليم العالي: التحقيق مع المدرس

وفي رد سريع، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، عن أن رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أشرف عبدالباسط، قرر إحالة مدرس بكلية الآداب بالجامعة، إلى التحقيق، واستبعاده من كافة أعمال المراقبة والكنترول، على خلفية قيامه بمنع طالبة من دخول الحمام، أثناء أدائها للامتحان، مما تسبب في تبولها على نفسها.

وبحسب البيان الصحفي الصادر عن وزارة التعليم العالي في مصر، فإنه أثناء امتحان الفرقة الثالثة بقسم اليوناني واللاتيني بكلية الآداب جامعة المنصورة تأكد من منع مدرس مساعد بقسم الصحافة والإعلام إحدى الطالبات والتي كانت تعاني من ألام عقب ولادة قيصرية من دخول الحمام، مما دفعها إلى أن تتبول على نفسها أمام زملائها داخل مدرج الكلية أثناء أداء امتحان النصوص اليونانية.

وأوضح بيان الوزارة، أن مدة الامتحان بلغت 3 ساعات، مما دفع الطالبة للتبول على نفسها بعد أن تسبب دكتور جامعي في منعها من الذهاب للحمام.

وقالت صاحبة الواقعة وتدعى الطالبة «م.ع» وتبلغ من العمر 20 عاما، وتدرس بالفرقة الثالثة بقسم اليوناني واللاتيني بالكلية، في تصريحات صحفية، إنه من أسوأ الأيام في حياتها بعد تذللها للمراقبة والدكتور شادى بهلول مدرس بقسم الصحافة والإعلام والمشرف على اللجنة، 4 مرات للسماح لها بدخول الحمام وأخبرتهما أن لديها مشاكل صحية لأنها وضعت مولودًا من 4 أشهر بعد عملية ولادة قيصرية.

وتابعت: "بعد ثلث ساعة من الوقت طلبت من المراقبة الذهاب وقلت لها أنا تعبانة، وكنت أتمنى وقتها الأرض تنشق وتبلعني بدل ما أتهان أمام كل زملائي بالكلية".

وأوضحت: "طلبت دخول الحمام 4 مرات وبعدها بـ 10 دقائق لم أتمالك نفسى وفوجئت بأننى عملت حمام على نفسي، وانهرت في اللجنة فسمحت لي المراقبة بالخروج للحمام وقالت لي والنبي متدعيش علىّ أنا كنت موافقة من أول مرة لكن الدكتور شادي هو اللي رفض وأنا مش بإيدي أخرجك".

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