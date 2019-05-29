مدرسة تجبر تلميذًا صينيًا على تحطيم هاتفه بيده في الصف!

أظهر فيديو غريب تداولته مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، معلمة قاسية تجبر أحد تلاميذها على تحطيم هاتفه أمام زملائه في الصف.

وفي الفيديو الذي حصل على أكثر من 8 ملايين مشاهدة منذ نشره على الإنترنت، يمكن رؤية العقاب الغريب والمُذل الذي تعرض له التلميذ في مدرسة "هوي بيبول" في مدينة "شانغكيو" بمقاطعة "خنان" بوسط الصين.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يظهر الطالب الذي يُعتقد أنه يبلغ من العمر 17 أو 18 عامًا، وفي السنة الأخيرة من الثانوية، وهو يضرب هاتفه المحمول على الأرض بقفل، في محاولة بائسة لتحطيمه.

وبعد أن توقف عن ضرب الهاتف، ووقف مكانه، يمكن سماع إحدى زميلاته وهي تقول: "اضربه مرة أخرى، اسحقه وحطمه تمامًا".

ثم جلس الصبي مرة أخرى وضرب هاتفه بالقفل مرارًا وتكرارًا، قبل أن تقول الزميلة: "ارمه، ارمه على الأرض، ارمه هناك"، وبالفعل استمر الصبي الذي بدا وكأنه على حافة البكاء، في ضرب هاتفه حتى تحطم.

وكما هو متوقع انتقد رواد الإنترنت الواقعة بشدة وسلوك موظفي المدرسة الذين أجبروا الصبي على تحطيم هاتفه بيده، ولكن المتحدث باسم المدرسة قال إن ما حدث لم يكن بمشاركة أي معلم.

وقال: "لطالما كان لدينا حظر على استخدام الهواتف في الصف، وجميع التلاميذ يوقعون على قبول هذا الشرط بمجرد دخولهم المدرسة، ولا يُسمح لأحد بإحضار هاتفه إلى المدرسة".

وأضاف: "لم يجبر أي معلم التلميذ على تحطيم هاتفه، وهذه سياسة قرر الطلاب فرضها بأنفسهم، والفيديو قد تم تصويره من قِبل معلمة مارة أرادت عرضه على صفها".

وبالطبع اثارت لا مبالاة المدرسة بالإساءة التي تعرض لها الطالب، غضب رواد الإنترنت، كما كشفت المدرسة أنها لن تعوض الصبي أو أسرته عن الهاتف.

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