  1. الرئيسية
  2. إختيار المحرر
  3. قطري يوزع المال على المارة بطريقة مهينة ومعلقون: لا يمثل أخلاقنا

قطري يوزع المال على المارة بطريقة مهينة ومعلقون: لا يمثل أخلاقنا

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

تاريخ النشر: 25 نيسان / أبريل 2023 - 11:17
قطري يوزع المال على المارة بطريقة مهينة
قطري يوزع المال على المارة بطريقة مهينة

البوابة - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد إلقاء رجل خليجي رزمة من الأموال على المارّة في أحد الأماكن العامة بطريقة وصفها كثيرون بـ"المهينة".

اقرأ ايضاًمهندس مصري يعايد جيرانه على طريقته الخاصة.. ألقى الأموال من النافذةمهندس مصري يعايد جيرانه على طريقته الخاصة.. ألقى الأموال من النافذة

وشوهد الرجل، الذي قيل بأنه قطري، وهو يلقي بالعملة الورقية من أعلى شرفة في أحد الأماكن التي تستضيف فعاليات ترفيهية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واعتبر عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي أن ما قام به الرجل القطري "إساءة" و"إهانة" ولا يمثل أبناء شعبه، خاصة وأن عددًا من الأطفال شوهدوا وهم يحاولون التقاط الأوراق المتطايرة في الهواء الطلق.

قطري يوزع المال على المارة بطريقة مهينة

في المقابل استقبل عدد من النشطاء مقطع الفيديو بطريقة "إيجابية"، واعتبروا بأن ما قام به الرجل تندرج تحت بند "المبادرات الإيجابية" التي تحمل الكثير من المشاعر تجاه الأطفال في فترة الأعياد، فيما رأى كثيرون أنه من باب أولى وضع الأموال داخل مغلفات مغلقة وتوزيعها على الأطفال بطريقة ملائمة وأكثر حضارة.

مهندس مصري يعايد جيرانه على طريقته الخاصة

ويأتي هذا المشهد بعد أيام من قيام مهندس مصري يدعى حسن التونسي بإلقاء العيدية من شرفة منزله على المارة في حي الخليفة بالعاصمة القاهرة.

وشوهد المهندس وهو يقوم بإلقاء الأموال على المارة في الطريق العام بهدف معايدة جيرانه وسكان الحي بمناسبة عيد الفطر المبارك الأمر الذي أدى إلى تجمهر عدد كبير منهم تحت شرفة منزله من أجل الحصول على "العيدية".

وفي الوقت الذي أبدى عدد من المعلقين إعجابهم بـ"العيدية" وإدخال الفرح والسرور إلى قلب جيرانه، إلا أن كثيرين رأوا بأن إلقاء الأموال من مكانٍ مرتفع على الآخرين أمرًا مهينًا وغير مناسب.

وطالب عدد من المعلقين باتخاذ إجراء قانوني ضد المهندس حسن التونسي كي لا يتكرر المشهد مرة أخرى.


© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...