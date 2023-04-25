قطري يوزع المال على المارة بطريقة مهينة ومعلقون: لا يمثل أخلاقنا

البوابة - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد إلقاء رجل خليجي رزمة من الأموال على المارّة في أحد الأماكن العامة بطريقة وصفها كثيرون بـ"المهينة".

وشوهد الرجل، الذي قيل بأنه قطري، وهو يلقي بالعملة الورقية من أعلى شرفة في أحد الأماكن التي تستضيف فعاليات ترفيهية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واعتبر عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي أن ما قام به الرجل القطري "إساءة" و"إهانة" ولا يمثل أبناء شعبه، خاصة وأن عددًا من الأطفال شوهدوا وهم يحاولون التقاط الأوراق المتطايرة في الهواء الطلق.

قطري يوزع المال على المارة بطريقة مهينة

مقطع متداول لرجل قطري يوزع المال على الاشخاص المارةpic.twitter.com/aaQ33xPmMp — Screen Mix (@ScreenMix) April 25, 2023

في المقابل استقبل عدد من النشطاء مقطع الفيديو بطريقة "إيجابية"، واعتبروا بأن ما قام به الرجل تندرج تحت بند "المبادرات الإيجابية" التي تحمل الكثير من المشاعر تجاه الأطفال في فترة الأعياد، فيما رأى كثيرون أنه من باب أولى وضع الأموال داخل مغلفات مغلقة وتوزيعها على الأطفال بطريقة ملائمة وأكثر حضارة.

مهندس مصري يعايد جيرانه على طريقته الخاصة

ويأتي هذا المشهد بعد أيام من قيام مهندس مصري يدعى حسن التونسي بإلقاء العيدية من شرفة منزله على المارة في حي الخليفة بالعاصمة القاهرة.

المهندس حسن للمقاولات بيعيد ع الكل

و بيفرق العيديه

احنا فين م العيديه يا عم حسن pic.twitter.com/PhI9yapevo — 🍓 نــونــNoonaـا🍓 (@NonaMoh65898856) April 21, 2023

وشوهد المهندس وهو يقوم بإلقاء الأموال على المارة في الطريق العام بهدف معايدة جيرانه وسكان الحي بمناسبة عيد الفطر المبارك الأمر الذي أدى إلى تجمهر عدد كبير منهم تحت شرفة منزله من أجل الحصول على "العيدية".

وفي الوقت الذي أبدى عدد من المعلقين إعجابهم بـ"العيدية" وإدخال الفرح والسرور إلى قلب جيرانه، إلا أن كثيرين رأوا بأن إلقاء الأموال من مكانٍ مرتفع على الآخرين أمرًا مهينًا وغير مناسب.

وطالب عدد من المعلقين باتخاذ إجراء قانوني ضد المهندس حسن التونسي كي لا يتكرر المشهد مرة أخرى.