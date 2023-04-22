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مهندس مصري يعايد جيرانه على طريقته الخاصة.. ألقى الأموال من النافذى

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 22 نيسان / أبريل 2023 - 11:56
مهندس مصري
مهندس مصري

أثار مهندس مصري يدعى "حسن التونسي" ضجّة كبيرة في منطقة الخليفة التي يسكنها في العاصمة المصريّة "القاهرة" في أول أيام عيد الفطر السعيد.

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مهندس مصري يعايد جيرانه على طريقته الخاصة

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي  المختلفة مقطع فيدي لشخص قيل إنه مهندس مصري يدعى "حسن التونسي" وهو يقف على شرفة منزله في منطقة الخليفة في مصر، في اول أيام عيد الفطر السعيد.

وبدأ المهندس حسن التوتسي بإلقاء الأمول على المارّة في الطريق، بهدف معايدة جيرانه وسكان الحي بمناسبة عيد الفطر السعيد، وتجمهّر العديد من الأشخاص تحت منزل المهندس المصري من أجل التقاط الأموال، حيث تجمع العشرات من سكان الحي.

وتفاعل السكان مع تصرف المهندس حسن، وعبروا عن فرحتهم بهذه العيدية على طريقتهم حيث بدأوا بالهتاف: "حسن ياحسن، منحبك ياحسن"، فيما استمر الأخير بالقاء النقود فرحًا بهاتفهم وفرحتهم.

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وفي الوقت الذي أشاد عدد كبير من الجمهور بتصرف المهندس حسن وطريقته في إدخال السرور إلى قلب جيرانه، وصف البعض هذا التصرف بغير الأخلاقي حيث اتهمه عدد كبير باستغلال حاجة الناس من أجل الظهور وتصدر الترند.

وطالب عدد من رواد السوشال ميديا باتخاذ إجراء قانوني ضد المهندس حسن حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال وتصبح قدوة. 

كلمات دالة:مهندس مصريأموالعيد الفطر السعيدأخبار محليّة

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