قطر تطرد مشجعة سويسرية أدت إشارة "النسر المزدوج" في المدرجات.. ما هي دلالاتها؟

حضر "النسر المزدوج" في مدرجات استاد 974 خلال المواجهة "الملحمية" التي جمعت منتخبي سويسرا وصربيا يوم الجمعة الماضي ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة السابعة ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022.

وفي الوقت الذي ضمن المنتخب السويسري تأهله لدور الـ16، شوهدت مشجعة سويسرية وهي تقوم بإشارة "النسر المزدوج" بهدف استفزاز الجماهير الصربية رغم خسارتهم المباراة وتوديعهم مونديال قطر 2022.

وشوهدت المشجعة السويسرية وهي تضع يديها على صدرها بشكل معاكس، راسمة علامة "النسر المزدوج"، وهي حركة تعتبرها الجماهير الصربية مستفزة بالنسبة لهم باعتبارها رمزًا لشعار الحركة الألبانية ضد صربيا خلال حرب دول البلقان، التي اشتعلت في تسعينيات القرن الماضي بين (كوسوفو ومقدونيا وألبانيا).

وباعتبار أن السلطات القطرية فرضت على الجماهير "قائمة تعليمات" ومنها منع أي حركات ذات مدلولات سياسية أو عنصرية أو عرقية في ملاعبها، سارع رجال أمن ملعبة 974 نحو المشجعة السويسرية وقامت بطردها فورًا.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق التجاوب السريع من قبل أجهزة الأمن القطرية التي قامت بطردها من المدرجات فورًا.

إشارة النسر المزدوج

هو رمز يستخدمه الألبان العرقيون في ألبانيا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية ومناطق أخرى من العالم حيث يعيش الألبان والتي تظهر على العلم الألباني.

وتجسد رمزية النسر ذي الرأسين بين الألبان عرقهم وعلمهم، معتبرين إياه رمزًا يمثل الشعب الألباني العرقي في جميع أنحاء العالم.

وغالبًا ما يتم تنفيذ هذه الإيماءة من قبل لاعبي منتخب ألبانيا لكرة القدم للاحتفال بهدف أو في نهاية مباراة منتصرة، كما تم استخدامه من قبل بعض الألبان الذين يلعبون في فرق أخرى.

