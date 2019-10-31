قطع حديد ونوى التمر.. إخراج أجسام "غريبة" من أمعاء طفل بالسعودية (صورة)

تمكنت الكوادر الطبية العاملة في مستشفى الملك عبدالله الواقعة في محافظة البيشة تابعة لمنطقة عسير السعودية، من إنقاذ طفل كان يعاني من نقص في القدرات الإدراكية بسبب نقص الأكسجين عن الدماغ أثناء ولادته.

وقال المتحدث باسم صحة بيشة عبدالله الغامدي لوسائل الإعلام: "تبين بعد إجراء الفحوصات والأشعة انسداد في الأمعاء بسبب مواد وأجسام غريبة، وقرر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي وتم إخراج العديد من الأجسام الغريبة مثل قطع بلاستيك ملفوفة وقطع حديد وخيوط وشعر ونوى التمر".

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وأضاف بأنه تم تنظيف الأمعاء من هذه المواد، وبعدها تحسنت حالة الطفل وخرج من المستشفى بحالة صحية جيدة.

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