رفعوا شعار "الموت معًا".. مصابون بالكورونا يبصقون في وجه الأطباء لنقل العدوى للأخرين

في الوقت الذي رفضت فيه طالبة مصرية تدرس في إحدى جامعات العاصمة الصينية بكين خوفًا على نقل المرض الى أهلها وشعبها، يقوم صينيون مصابون بفيروس "كورونا" بمحاولات غريبة لنقل الفيروس للآخرين بشكلٍ متعمد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم مجموعة من مقاطع الفيديو تم الاتقاطها من أماكن مختلفة تظهر قيام عدد من المصابين بفايروس "الكورونا المُستجد" بالعطس والبصق والتنفس في وجوه الآخرين بهدف نقل المرض لهم.

وأظهر أحد المقاطع تعمد أحدهم بالعطس في وجوه الأطباء أثناء وقوفهم فى مكتب لخدمة العملاء في أحد المستشفيات الموجودة في مدينة ووهان، بؤرة الكورونا.

وظهر آخر وهو يقوم بالبصق على أزرار المصعد لنشر المرض.

وقالت معلمة من جنوب أفريقي مُحاصر في مدينة ووهان لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مرضى فيروس كورونا يحاولون نشر المرض عن طريق البصق المتعمد على العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وقال المعلمة إن المصابين كانوا يبصقون أيضًا على أزرار المصعد.

وقالت للصحيفة: "أنا خائفة للغاية من الخروج، خاصة أن أرقام المثابين تتضاعف كل يوم".

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أعلنت السلطات الصينية، صباح اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 362 بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 56 شخصًا إضافيًا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي أن وتيرة تفشي الفيروس لا تزال على حالها، إذ سجلت 2103 إصابات جديدة خلال 24 ساعة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في سائر أنحاء الصين إلى ما لا يقل عن 17,238 مصابًا، أما في جميع أنحاء العالم فقد بلغ عدد الإصابات 17,370 إصابة، شفي منهم 486 شخصًا.

خوفًا على أهلها من "فايروس الكورونا".. فتاة مصرية ترفض ترك الصين والعودة إلى بلادها