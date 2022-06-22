ما هي قلادة الحسين بن علي الممنوحة للأمير محمد بن سلمان من الملك عبدالله ؟

منح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ضيفه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قلادة الحسين بن علي وذلك تجسيدًا للعلاقات المميزة التي تربط البلدين.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن والسعودية وعدة دول عربية صورًا لزيارة التاريخية التي قام بها الأمير محمد بن سلمان للأردن ضمن جولة تشمل كل من مصر وتركيا.

وتناقل النشطاء صورًا للحظة التي تقلد بها الأمير محمد بن سلمان وسام الحسين بن علي متسائلين عن الرمزية المتعلقة به وسبب تسميته بهذا الاسم ومن هو الشخص الذي يمتلك الصلاحية في منح هذا الوسام.

قلادة الحسين بن علي

أطلق الملك عبد الله الأول بن الحسين قلادة الحسين بن علي في 22 يونيو 1949.

تُعد قلادة الحسين بن علي أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية.

يتم منح قلادة الحسين بن علي للملوك والأمراء ورؤساء الدول الذين تربطهم علاقة وطيدة ومميزة مع صاحب الجلالة الملك المعظم.

يتم منح قلادة الحسين بن علي لمن يقوم بخدمات جليلة من رؤساء الحكومات في الدولة الأردنية.

يتم منح قلادة الحسين بن علي للمتميزين في مجال المساعدات المعنوية أو التطوع في خدمة الجماهير.

سبب تسمية قلادة الحسين بن علي

سُمي وسام الحسين بن علي أو قلادة الحسين بن علي نِسبة إلى شريف مكة الملك الحسين بن علي الهاشمي مفجّر الثورة العربية الكبرى هو أعلى مرتبة من ألقاب الفروسية في المملكة الأردنية الهاشمية.

درجات قلادة الحسين بن علي

تُقدم قلادة الحسين بن علي بدرجات، أما مع وشاح وياقة أو مع وشاح فقط.

الملك عبدالله يمنح الملك سلمان قلادة الحسين بن علي

منح الملك عبدالله الثاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قلادة "الشريف الحسين بن علي" في عام 2017.

وصف قلادة الحسين بن علي

الطوق: إطار معدني بداخلة قلادة بيضاوية الشكل مع 16 زهرة على شكل وردة وبين الزهرات 16 نجمة سباعية، ويبلغ وزن الذهب الإجمالي 454 غم.

إطار معدني بداخلة قلادة بيضاوية الشكل مع 16 زهرة على شكل وردة وبين الزهرات 16 نجمة سباعية، ويبلغ وزن الذهب الإجمالي 454 غم. السلسلة: مكونة من حلقات بيضاوية الشكل قياسها 3,5 مم × 4 مم وبسماكة 95 مم.

مكونة من حلقات بيضاوية الشكل قياسها 3,5 مم × 4 مم وبسماكة 95 مم. زهور: قطرها 34 مم وبسماكة 8 مم وتثبت على جهة واحدة بلون أحمر بني ومصقول من الوجهين، وكل زهرة تحتوي على 7 ماسات صغيرة بمجموع 112 حجر ماس على الإطار بوزن إجمالي 7,8 قيراط.

قطرها 34 مم وبسماكة 8 مم وتثبت على جهة واحدة بلون أحمر بني ومصقول من الوجهين، وكل زهرة تحتوي على 7 ماسات صغيرة بمجموع 112 حجر ماس على الإطار بوزن إجمالي 7,8 قيراط. التعليقة: على شكل بيضاوي قياسها 67 مم × 53 مم وبسماكة 1و3 مم. والقاعدة الأساسية معلقة على جهة واحدة وكلا الوجهين مصقولين والقاعدة الأساسية مرصعة بـ 20 ماسة صغيرة.

على شكل بيضاوي قياسها 67 مم × 53 مم وبسماكة 1و3 مم. والقاعدة الأساسية معلقة على جهة واحدة وكلا الوجهين مصقولين والقاعدة الأساسية مرصعة بـ 20 ماسة صغيرة. القطعة الوسطى: تتكون من قلادة دائرية الشكل ومنقوشة مطلية بالمنيا الأحمر البني.

تتكون من قلادة دائرية الشكل ومنقوشة مطلية بالمنيا الأحمر البني. قطعة رابطة على أعلى السلسلة مشبوكة بمشبك كبير على خلفيتها.

قلادة صغيرة: مكررة مرتين مع التاج على أعلاها وبدون ماس أحدها كدبوس تعليق مع مشبك كبير على خلفيتها والثانية تشبك على الوشاح الحريري مع حلقة كبيرة.

مكررة مرتين مع التاج على أعلاها وبدون ماس أحدها كدبوس تعليق مع مشبك كبير على خلفيتها والثانية تشبك على الوشاح الحريري مع حلقة كبيرة. قلادة مصغرة: قياسها 21 مم ×13 مم وبسماكة 1,5 مم وبوزن إجمالي 4,4 غم تثبت من جهة واحدة مطلية بمينا نفس اللون (كالأعلى) تلبس مع شريط صدر قرمزي وقطعة معدنية صغيرة بدون ماسات.

قياسها 21 مم ×13 مم وبسماكة 1,5 مم وبوزن إجمالي 4,4 غم تثبت من جهة واحدة مطلية بمينا نفس اللون (كالأعلى) تلبس مع شريط صدر قرمزي وقطعة معدنية صغيرة بدون ماسات. وشاح: شريط حريري خمري اللون بطول 155 سم وعرض 10 سم ويزين الوشاح برصيعتين ذهبيتين تكون كل منها بيضاوية الشكل بطول 6 سم وعرض 4 سم مروسة بالتاج الملكي وتحمل في وسطها اسم الملك المغفور له الملك عبد الله بن الحسين منقوشًا بالذهب على حجر كريم خمري اللون ومستدير في وسط الرصيعة تحف به شعاعات ذهبية تتناسب وشكل الرصيعة.

الأمير محمد بن سلمان يصل الأردن

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد وصل إلى العاصمة الأردنية عمان مساء أمس، الثلاثاء 21 يونيو 2022، في زيارة رسمية التقى فيها الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود بشأنها.

وجرت لولي العهد السعودي لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت الموسيقى السلامين الملكي السعودي والملكي الأردني، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحيّة للضيف.

ورافقت طائرة ولي العهد السعودي لدى دخولها أجواء المملكة، طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، ترحيبا به.