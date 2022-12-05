قلادة الفرنسي جول كوندي تثير الجدل .. والمدرب يتهمه بالخرافات

انشغلت وسائل الإعلام العالمية بمدافع المنتخب الفرنسي لكرة القدم "جول كوندي" بعدما ارتدى قلادتين من الذهب خلال المباراة التي جمعت الديوك بالمنتخب البولندي مساء الأحد ضمن دور الـ16 من منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وبدلًا من ملاحقة كرة القدم، تعقبت عدسات كاميرات ملعب الثمامة اللاعب كوندي لمدة 42 دقيقة من زمن الشوط الأول بعدما لمعت قلادتيه بشكلٍ واضحِ في رقبته مخالفًا لوائح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

لماذا اضطر كوندي إلى إزالة العقدين؟

ومع قرب انتهاء الشوط الأول من زمن المباراة، لاحظ حكم المباراة الفنزويلي "خيسوس فالينزويلا" أخيرًا قلادتي كوندي وطلب منه إزالتها فورًا باعتبارها مخالفة للمادة الرابعة من لوائح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والتي تحظر على اللاعبين ارتداء إكسسوارات أو مجوهرات أو معدات أو أشياء خطيرة خلال المباريات حفاظًا على سلامتهم وسلامة بقية اللاعبين.

وبالفعل، تجاوب كوندي مع طلب حكم المباراة "فالينزويلا" وبدأ بإزالة القلادتين قبل أن يتوجه نحوه أحد أفراد الجهاز الفني التابع للمنتخب الفرنسي من أجل مساعدته في إزالتها.

ما العقوبة التي يمكن أن يتلقاها جول كوندي؟

تساءلت الجماهير الفرنسية فيما إذا كان اللاعب كندي سيتعرض لعقوبة بسبب مخالفته لوائح (الفيفا)، ليتبن لاحقًا بأن مخالفته مرت دون عقوبة بسبب تجاوبه السريع لطلب حكم المباراة.

يذكر أن المادة الرابعة من لوائح (الفيفا) تحظر على اللاعبين استخدام معدات أو ارتداء أي شيء خطير مثل المجوهرات (القلائد والخواتم والأساور والأقراط والأربطة الجلدية والأربطة المطاطية وما إلى ذلك) كما لا يجوز استخدام الشريط اللاصق لتغطية المجوهرات".

الفرنسي جول كوندي: لقد نسيت

وبعد انتهاء المباراة، علّق اللاعب الفرنسي جول كوندي على الواقعة قائلًا: "نسيت أنه ليس مسموحًا لنا بارتداء الإكسسوارات أثناء المباريات، أعدكم بأن ذلك لن يحدث مرة أخرى".

مدرب فرنسا يعلق

وعلى الرغم من عدم معاقبة جول كوندي بسبب قلادتيه، إلا أن مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب، بدا غاضبًا من تصرف مدافعه.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي أن جول كوندي يؤمن بالخرافات، حيث اعتاد أن يرتدي القلادة الذهبية نفسها، حتى في الحصص التدريبة الجماعية التي يقيمها الديوك الفرنسية.

وقال: "قلت له (أنت محظوظ لأنك لم تكن أمامي، وإلا).. غير مسموح ما قام به، اعتقدت أنه كان يخلعها قبل المباراة".