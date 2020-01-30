قوارير المياه والأكياس البلاستيكية.. صينيون يلجؤون لطرق "غريبة" لتجنب الكورونا

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عددًا من الصور ومقاطع الفيديو التي تُظهر مدى خوف الصينيون من فيروس الـ"كورونا المُستجد" الذي تفشى بشكل سريع وأودى بحياة العشرات وأصاب الآلاف في الصين وعدد من البلدان الأخرى آخرها الإمارات.

وأظهرت الصور عشرات الأشخاص وهم يرتدون زجاجات المياه والأكياس البلاستيكية على رؤوسهم، في المطارات والأسواق والأماكن العامة محاولة منهم لتجنب الإصابة بالفيروس الذي أودى بحياة 170 شخص حتى هذه اللحظة.

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وأشارت الصحيفة أن إجراءات الوقاية الغريبة لم تظهر في هونج كونج فقط، حيث التقطت بعض الصور في مدينة فرنكوفر الكندية، لأشخاص يرتدون أكياسًا بلاستيكية تغطي كامل جسدهم بعد ارتفاع أعداد الحالات المصابة إلى 7 شخص حول العالم.

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وعلى الرغم من عدم وجود لقاح ضد الفيروس، فإن خبراء الصحة يحثون المواطنين على غسل أيديهم بانتظام بالماء والصابون وتجنب مشاركة الطعام والشراب والأواني، حيث ينتشر الفيروس التاجي بواسطة جزيئات من السعال والعطس، مع فترة حضانة من يوم إلى 14 يوم.

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قال رئيس برنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية إن "العالم بأسره يجب أن يكون في حالة تأهب" لمحاربة فيروس كورونا الجديدـ، فيما تبحث المنظمة إحتمال إعلان حالة الطوارئ العالمية.

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وأشاد الدكتور مايك ريان، باستجابة الصين لتفشي المرض المميت، قائلًا: "التحدي كبير، لكن الاستجابة كانت هائلة".

ومن المقرر أن تجتمع منظمة الصحة العالمية، في وقت لاحق اليوم ، لمناقشة ما إذا كان الفيروس يشكل حالة طوارئ صحية عالمية.

وبدأ تفشي المرض عالميا من مدينة ووهان الصينية، بمقاطعة هوبي وسط البلاد.

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