قوس قزح عملاق يظهر في مصر .. وصوره تملأ مواقع التواصل

نجح عدد من أهالي محافظة سوهاج، التابعة لإقليم جنوب صعيد مصر، في توثيق اللحظة التي لمع فيها ألوان قوس قزح ضخم في سماء المحافظة بعد حالة عدم الاستقرار الجوي التي شهدتها محافظات مصرية خلال اليومين الماضيين.

وذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوهاج بأنها المرة الأولى التي يروا فيها قوس قزح بهذا الحجم الضخم وهو ما دفعهم الى استخدام هواتفهم الذكية والكاميرات لتوثيق اللحظة ونشر الصورة عبر حساباتهم على "تويتر" و"إنستغرام".

كما شوهد عدد من أهالي المحافظة على شرفات منازلهم والنوافذ من أجل مشاهدة هذه الظاهرة الطبيعية الفيزيائية والناتجة عن انكسار وتحلل ضوء الشمس خلال قطرة ماء المطر.

وشهدت محافظة سوهاج هطول غزير للأمطار منذ يوم أمس الأحد، إذ أغرقت مياه الأمطارالعديد من الشوارع والميادين فيما رفعت إدارة مرور سوهاج درجة الاستعداد للدرجة القصوى، وتم نشر العديد من الدوريات المرورية على الطرق الزراعية والصحراوية للحد من السرعة الزائدة للسيارات، من أجل سلامة المواطنين على الطريق في مثل تلك الأجواء.

ويكون الطقس اليوم الإثنين مائلًا للبرودة على القاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري وأيضًا الإسكندرية نهارًا.

وتتضمن توقعات الطقس سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على الإسكندرية شمال الوجه البحري وسيناء والسواحل الشمالية.

قوس قزح

تسمى بقوس قزح أو قوس المطر أو قوس الألوان وهي ظاهرة طبيعية فيزيائية ناتجة عن انكسار وتحلل ضوء الشمس خلال قطرة ماء المطر ويظهر قوس قزح بعد سقوط المطر أو خلال سقوط المطر والشمس مشرقة.

وتتكون ألوان قوس قزح من اللون الأحمر من الخارج ويتدرج إلى البرتقالي فالأصفر فالأخضر فالأزرق فأزرق غامق فبنفسجي من الداخل.

ويظهر قوس القزح عادة بشكل نصف دائري وفي حالات نادرة يكون قمريًا حيث يكون انكسار ضوء القمر المسبب له عبر قطرة الماء ملائمًا مع مكان وجود القمر في تلك اللحظات.

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