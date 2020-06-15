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"كائن غريب" يجوب شوارع السعودية ويثير حالة رعب واسعة.. الشرطة حاصرته وهذا ما جرى

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 15 حزيران / يونيو 2020 - 05:10
جني الباحة
جني الباحة

سادت حالة من الرعب في محافظة الباحة الواقعة في الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية بعد رصد "كائن غريب" يجوب أحد أحيائها في ساعة متأخرة من الليل.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية شخص غريب يُشبه الـ"زومبي" أو "الجن" يرتدي ملابس سوداء بالكامل، ويتنقل بخفة بين المنازل القريبة من القبور،  بطريقة مُرعبة.

وحاول مجموعة من الشباب إيقاف الكائن الغريب ليسألوه عن هويته، فيهجم عليهم، ويُصدر أصواتًا مُرعبة، وهو ما دفعهم للصراخ والهرب من المكان بسرعة.

وانقسمت آراء المغردين على موقع التدوين "تويتر" بأن ما الكائن الغريب الذي يظهر في الفيديو ما هو إلا شاب مريض نفسي هرب من المصحة العقلية، بينما رجح آخرون أنه مُجرد أحد المقالب.

وفي وقت لاحق، ألقت شرطة الباحة القبض على "جني الباحة" كما أُطلق عليه، وتداول الناشطون فيديو أثناء محاصرة سيارات الشرطة له من كل جانب، وتم اقتياده إلى مركز الشرطة للتحقيق معه.

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