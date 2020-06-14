أوهم المرضى بأن قبلة واحدة منه كفيله بشفائهم.. وفاة دجّال هندي بفيروس "كورونا"  

مع إصابة الملايين من الأشخاص بـ COVID-19، يحارب العالم بأسره جائحة فيروس "كورونا" المُستجد حتى هذه اللحظة.

وبينما تحاول الحكومات زيادة الوعي بين الناس للوقاية من المرض، ما زال هناك العديد من الدجالين الذين يحتالون على الآخرين حول أجل إيجاد علاج لهذا الفيروس.

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ففي الهند، لقي رجل دين يدعى "بابا أسلم" مصرعه متأثرًا بفيروس "كورونا" المُستجد عقب تقبيله للمئات من المرضى، الذين أوهمهم بأن قبلته تشفي من الفيروس.

وكان الدجال، الذي يعيش في إحدى قرى ولاية ماديا براديش راتلام، قد أوهم مرضى "كورونا" بأن قبلة واحدة منه كفيلة بشفائهم من الفيروس، لكن على ما يبدو كذبه كان سببًا في انتقال الفيروس له ووفاته في وقت لاحق.

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وبحسب تقارير هندية، فقد تم تأكيد إصابة "أسلم بابا" في الثالث من يونيو الجاري وتوفي يوم الجمعة الماضي، بعد أصابة 150 من مخالطيه.

وصرحت الشرطة أن عدة أشخاص أصيبوا بالفيروس بعد اتصالهم بـ"أسلم بابا"، مضيفة أن الاختبارات ما زالت جارية وأن السلطات لم تتأكد بعد من عدد المصابين.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية أن ما لا يقل عن 19 شخصًا كانوا على اتصال بـ أسلم بابا ثبتت إصابتهم بالفيروس.

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