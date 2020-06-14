كانت في طريقها للذبح.. إنقاذ 700 قطة قبل تقديما كوجبات في فندق صيني

لم يتفاجأ معظمنا بعد السماع عن الأطباق الغريبة التي تقدم على السفرة الصينية بدءا من الخفاش والفئران وانتهاء بالكلاب والقطط باعتبارها واحدة ضمن دول شرق آسيا الذين يشتهروا بتقديم الأكلات الشعبية غير المألوفة بالنسبة لنا بالرغم من

وعلى الرغم من الانتقادات الدولية التي طالت الصين والشعب الصيني بعد تفشي وباء "كورونا" في أنحاء العالم، لا تزال وجبات القطط إحدى الأطعمة المفضلة لدى عدد كبير من الصينيين.

ورغم الانتقادات الدولية لهذه الممارسات، فقد وثقت عدسة كاميرا حوالي 700 قطة في طريقها للذبح وإعدادها للطعام.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية القطط وهي محشورة داخل أقفاص صدئة وتئن من الألم كانت في طريقها الى الذبح وتقديمها كوجبات لنزلاء أحد الفنادق الصينية بمقاطعة شانشي.

وقالت مصادر الصحيفة إن القطط التي يعتقد أن العديد منها مسروقة كانت بحوزة مهربين أرادوا بيعها لمطاعم، ولكن لحسن الحظ وصلت القطط أيدي القائمين على منظمة معنية بإنقاذ الحيوانات في مدينة لينفن بمقاطعة شانشي، بعد أن عثروا عليها في حديقة خلفية لفندق يقع في المدينة، وقد ذهبوا إلى هناك إثر تلقيهم بلاغًا من عمال كانوا في الفندق.

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وبعد أن وصل فريق جمعية "لينفن لإنقاذ الحيوانات الصغيرة" إلى هناك، قاموا بتحرير القطط ووضعها في أقفاص مخصصة للحيوانات الأليفة، وتظهر صور أخرى القطط وهي تجلس بأريحية في هذه الأقفاص.

وقال متحدث باسم الجمعية إنهم قدموا للقطط الماء والغذاء والرعاية البيطرية.

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وقالت سيدة شاركت في عملية الإنقاذ إن القطط وصلت على الأرجح من أماكن مختلفة وكانت بانتظار أن يتم نقلها.

وكان خبراء في الصين قد رجحوا انتقال فيروس "كورونا" إلى البشر من الحيوانات البرية التي يتم بيعها كطعام في سوق ووهان، بؤرة تفشي المرض.

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