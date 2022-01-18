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كان يعمل طبالًا .. الكشف عن هوية "الرسول الجديد"

منشور 18 كانون الثّاني / يناير 2022 - 09:54
الحكيم نشأت منذر
الحكيم نشأت منذر

نجح رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي في كشف هوية لبناني زعم بأنه "الرسول الجديد" الذي سيخلص العالم أجمع من جحيم البشر والأشرار مطلقًا على نفسه اسم "الحكيم نشأت منذر".

وتمكن النشطاء من فضح حقيقة أمر الحكيم نشأت منذر، إذ تبين أنه كان يعمل "طبالًا" في أحد الكازينوهات في لبنان.

الرسول المزعوم الحكيم نشأت

وتداول النشطاء صورة قديمة للحكيم نشأت والتي ظهر خلالها ضمن أعضاء فرقة موسيقية ممسكًا بآلة "الطبلة" بين يده.

وكان الحكيم نشأت قد أثار موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي بادعائه النبوة.

وقدمت عالمة الفلك اللبنانية كارمن شماس الرسول الجديد عبر مقطع فيديو انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزعمت شماس بأن لبنان شهد منذ أيام ظهور رسول جديد يدعى "الحكيم نشأت منذر" سيعمل على إنقاذ البشرية.

ووجهت كارمن شماس خطابها في الفيديو للشعب اللبناني وتهنئهم بظهور الرسول الجديد على أرضهم بعد 1500 عام وبأنه مرسل من السماء لمساعدة البشر والأرض انطلاقًا من أرض لبنان الحبيب.

وأضافت: "هنيئا لنا وللعرب والعالم اجمع برسول مرسل على أرض لبنان، هنيئا للأرض بإبنها البار منقذها من جحيم البشر والأشرار".

وأردفت تقول: “لو كنتم ترون لرأيتم وهج النور فوق لبنان منذ أسبوعين، ولشعرتم بقوة النور الإلهية ولتأملتم ولعرفتم أنكم اكثر أمانا تحت جناح النور الساطع".

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كلمات دالة:الحكيم نشأت منذركارمن شماسلبنانمدعي النبوة

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