كان يعمل طبالًا .. الكشف عن هوية "الرسول الجديد"

نجح رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي في كشف هوية لبناني زعم بأنه "الرسول الجديد" الذي سيخلص العالم أجمع من جحيم البشر والأشرار مطلقًا على نفسه اسم "الحكيم نشأت منذر".

وتمكن النشطاء من فضح حقيقة أمر الحكيم نشأت منذر، إذ تبين أنه كان يعمل "طبالًا" في أحد الكازينوهات في لبنان.

وتداول النشطاء صورة قديمة للحكيم نشأت والتي ظهر خلالها ضمن أعضاء فرقة موسيقية ممسكًا بآلة "الطبلة" بين يده.

وكان الحكيم نشأت قد أثار موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي بادعائه النبوة.

وقدمت عالمة الفلك اللبنانية كارمن شماس الرسول الجديد عبر مقطع فيديو انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

شو صاير ب #كارمن_شماس ؟ هل فعلا مقتنعة بالكلام يللي عم تقوله؟ هل تعرضت لغسيل دماغ ام هاي حالة مرضية ؟ وهيدا المشعوذ يللي معها ... المصيبة إنه في ناس مصدقة وواقعة تحت سيطرته. https://t.co/k0a4LCjMvz — rania barghout (@raniabarghout) January 10, 2022

وزعمت شماس بأن لبنان شهد منذ أيام ظهور رسول جديد يدعى "الحكيم نشأت منذر" سيعمل على إنقاذ البشرية.

ووجهت كارمن شماس خطابها في الفيديو للشعب اللبناني وتهنئهم بظهور الرسول الجديد على أرضهم بعد 1500 عام وبأنه مرسل من السماء لمساعدة البشر والأرض انطلاقًا من أرض لبنان الحبيب.

وأضافت: "هنيئا لنا وللعرب والعالم اجمع برسول مرسل على أرض لبنان، هنيئا للأرض بإبنها البار منقذها من جحيم البشر والأشرار".

وأردفت تقول: “لو كنتم ترون لرأيتم وهج النور فوق لبنان منذ أسبوعين، ولشعرتم بقوة النور الإلهية ولتأملتم ولعرفتم أنكم اكثر أمانا تحت جناح النور الساطع".