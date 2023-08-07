كريم بنزيمة في مكة المكرمة.. ويُعلق: الحمد لله

البوابة - شارك نجم نادي الاتحاد السعودي، الفرنسي من أصول جزائرية، كريم بنزيمة، مع متابعيه عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي لحظات مؤثرة من رحلته الأخيرة لمكة المكرمة وأداء مناسك العمرة.

وشوهد بنزيمة في الفيديو مرتديًا ملابس الإحرام ويتجول بأريحية في صحن الطواف ومن أمام الكعبة المشرفة، مرددًا عبارة: "الحمد لله".

وأرفق بنزيمة مقطع الفيديو الذي نشره صباح اليوم الاثنين، 7 أغسطس/آب، بعبارة: “الحقيقة الواحدة" واختتمها بوسم "الحمد لله" باللغة الأجنبية.

وتلقى بنزيمة عبارات التهنئة والتبريك من متابعيه من جميع أنحاء العالم، سائلين الله بأن تقبل منه طاعته.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يتوجه فيها بنزيمة لمكة المكرمة وهو في صفوف الاتحاد، ففي 2017 أدى مناسك الحج أثناء لعبه في صفوف ريال مدريد الإسباني.

كريم بنزيمة يتعاقد مع الاتحاد

في صفقة تعاقد حر، انضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما رسميًا لصفوف اتحاد في يونيو الماضي/حزيران الماضي، قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني.

وبعدها بأيام، قدم نادي الاتحاد نجمه الجديد بنزيمة في حفل أسطوري أقيم على ملعب "الجوهرة" في جدة.

ويُعد بنزيمة من بين الشخصيات الكروية البارزة التي انضمت مؤخرًا إلى الأندية السعودية على خطى كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى صفوف النصر مطلع 2023.

وقد سلّطت هذه الانتقالات مزيدًا من الضوء العالمي على الأندية السعودية ودوري المحترفين السعودي، وسط هدف المملكة العربية السعودية الرامي إلى رفع المشهد الرياضي في المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

السبت، 5 أغسطس، خسر بنزيم رفقة فريقه من الهلال السعودي 3-1، ليفشل في التأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة العربية للأندية لكرة القدم.

