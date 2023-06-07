كريم بنزيما يتعاقد مع الاتحاد بساعة سعرها 293 ألف ريال سعودي

البوابة - تحوّل انضمام المهاجم الفرنسي كريم بنزيما رسميًا لصفوف اتحاد جدة إلى حديث الجماهير الرياضية حول العالم في صفقة انتقال حر حتى 2025، قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني.

ونشر نادي اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي في موقع التدوين "تويتر" مقطع فيديو حمل أبرز اللقطات لـ"بنزيما" ومراسم توقيع العقد.

ولفتت الساعة التي كانت بيد "بنزيما" لحظة توقيع العقد مع فريق "النمور" أنظار هواة الساعات والمجوهرات نظرًا للونها الساطع وحجمها الكبير.

ساعة بنزيما

وارتدى بنزيما لحظة توقيع عقده الجديد مع النادي السعودي ساعة أوديمار بيغيه رويال اوك كرونوقراف فروستد قولد -Audemars Piguet Royal Oak Chronograph.

مواصفات ساعة بنزيما

الحجم: 41 مم

القالب: ذهب

المحرك: أوتوماتيك

احتياطي الطاقة: 70 ساعة

الوظائف: تاريخ وكرونوقراف

السعر: 24 ألف دينار كويتي – 78 ألف دولار أمريكي، 293 ألف ريال سعودي.

بنزيما يوجه رسالة باللغة العربية

عقب الإعلان رسميًا عن انضمامه لصفوف نادي الاتحاد الفائز بلقب بطل دوري "روشن" للمحترفين، وجه الفرنسي كريم بنزيما رسالة لجماهير نادي اتحاد جدة السعودي باللغة العربية.

وقال بنزيما في مقطع الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي للفريق السعودي، باللغة العربية: "أنا متحمس لأشوفكم في جدة".

وأعرب بنزيما عن سعادته بالانضمام لـ"النمور": "أنا متحمس جدًا لتجربة دوري كرة قدم جديد في بلد مختلف، وأعرف أن نادي الاتحاد يتمتع بتاريخ مذهل ومشجعين حماسيين للغاية، وطموحات كبيرة تتخطى الدوري المحلي الذي أحرزه هذا العام لتصل إلى الفوز بالبطولات القارية".

كم سيتقاضى كريم بنزيما مع الاتحاد خلال ثلاث سنوات؟

كشف الإعلامي الرياضي ورئيس تحرير صحيفة "الرياضية" بتال القوس، أن بنزيما سيتقاضى 55 مليون دولار سنويًا مع العميد، أي 165 مليون دولار خلال ثلاثة مواسم.