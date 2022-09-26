كشف تفاصيل مثيرة حول الأمير محمد بن سلمان ورياضة الكاراتيه

كشف المذيع ومُقدم البرامج السعودي الكابتن صالح العريض تفاصيل مثيرة حول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واهتماماته الرياضية وخاصة رياضة الكاراتيه باعتباره مدربًا رياضيًا له قبل سنوات.

وروى الكابتن صالح العريض خلال استضافته عبر برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية تفاصيل توليه تدريب أبناء الملك سلمان بن عبد العزيز، الأمراء تركي بن سلمان وخالد بن سلمان ونايف بن سلمان وبندر بن سلمان وراكان بن سلمان بالإضافة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

الأمير محمد بن سلمان ورياضة الكاراتيه

كان سموه لديه انضباط وحرص على التدريب..

صالح العريض: دربت ولي العهد "الأمير محمد بن سلمان" على رياضة الكاراتيه حتى حصل على "الحزام البني"@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/CjzKokVk70 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 25, 2022

وقال الكابتن صالح العريض أنه أشرف على تدريب ولي العهد وأشقائه في القصر الملكي بالعاصمة الرياض على رياضة الكاراتيه لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى تدريبهم على رياضات أخرى.

وذكر الكابتن أن تدريب الأمراء في القصر الملكي كان منضبطًا للغاية، وأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان حرصًا على التدريب بشكلٍ جدي لاهتمامه بهذه الرياضة تحديدًا والتي تصنف من أهم رياضات الدفاع عن النفس.

وأشار الكابتن صالح إلى أن الأمير محمد حاز على الحزام البني قبل سفره إلى أمريكا حيث حاز هناك على الحزام الأسود انطلاقًا من حرصه على تطوير قدرته على الدفاع عن النفس.

وذكر الكابتن صالح أن الأمير محمد بن سلمان تعامل مع تدريبات رياضة الكاراتيه بشكلٍ جدي ولم يتهاون فيها يومًا من الأيام، ويحرص على إعطاء المدرب طاقة حماسية بالإضافة إلى انضباطه في صفوف التدريب بالإضافة إلى قوة أداء.

وأشار الكابتن في اللقاء إلى أن القوانين في قصر الملك سلمان، كان حينها أميرًا للرياض، دقيق وصارم جدًا ولا يمكن لأي أحد التأخر أو الإخلال بمواعيده انطلاقًا.