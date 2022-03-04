الأمير محمد بن سلمان يكشف شخصيته المفضلة في قيم أوف ثرونز.. وهذا ما يفعله في وقت فراغه

لاقت مقابلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع مجلة "ذا اتلانتيك" الأمريكية والتي تطرق فيها للحديث عن العديد من القضايا السياسية والاجتماعي والدينية والتغيرات التي شهدتها المملكة العربية السعودية منذ 7 سنوات.

وبعيدًا عن السياسية، كشف الأمير محمد بن سلمان خلال المقابلة التي حملت عنوان "القوة المطلقة - the Absolute Power" مع عن هوايته المفضلة وكيفية قضاء وقته في العطلات، وخارج العمل وشؤون الدولة، والرياضة المفضلة لديه.

وحول مسلسله المفضل، ذكر الأمير السعودي إلى أنه يتابع بعض المسلسلات مثل "فاونديشن-Foundation"، و"قيم أوف ثرونز-Game of Thrones".

وردًا على سؤال حول الشخصية المفضلة في مسلسله المفضل " قيم أوف ثرونز -Game of Thrones"، رد الأمير محمد بن سلمان قائلًا: "فلنقل هناك الكثير من الشخصيات المثيرة، مثيرة فعلًا، وهذا ما يجعله جيدًا جدًّا، قصة مشوِّقة، خلاف مشوِّق، إنه مذهل".

وكشف الأمير محمد بن سلمان بأنه يفضل متابعة الأعمال الخيالية، والخيال العلمي، والأبطال الخارقين، والأنيميشن، لأنها تخرجه من وتيرة العمل، وقال: "ما أود متابعته هو شيء من خارج هذا العالم، كالخيال، والخيال العلمي، والأبطال الخارقين، والأنيميشن أيًّا كانت، ولكن شيئًا على الأقل من مارفل أو اليابان، ولذلك كأنني أقول: أخرجوني من هذا العالم، فأقوم بذلك غالبًا لنصف ساعة كل يوم قبل نَوْمي".

وحول رياضته المفضلة، ذكر الأمير محمد بن سلمان بأنه لا يحب ممارسة كرة القدم؛ لارتفاع احتمالية التعرض لإصابات جراء ممارستها.

وتطرق ولي العهد إلى ما يقوم به في العطل الأسبوعية، وسر حبه لكرة السلة، إذ قال: "أما بالنسبة لعطل أيام الأسبوع، فأحب القيام بالرياضة، وفي الواقع أقوم بتمارين الكارديو ليوم واحد، مثل ساعة ونصف، ولا أحب القيام بها في صالة رياضية، حيث أراها سيئة".

وتابع الأمير قائلًا: "أقوم بدلًا من ذلك بلعب رياضة كرة السلة لهذه التمارين بالذات، أحب كرة السلة لسبب واحد فقط: لأن كرة القدم، قد يتعرض المرء للإصابة فيها، وقد يتوقف المرء عن ممارسة التمارين لثلاثة أو أربعة أشهر إذا حدث ذلك، وبالتالي لا أريد ممارسة هذه اللعبة، بينما كرة السلة آمنة، حيث بإمكان المرء التحرك كثيرًا، ومع الحركة الكثيرة، يتحرك لفترة جيدة من الوقت بينما يلعب الألعاب ويستمتع بوقته، وذلك جيد جدًّا".

قيم أوف ثرونز

مسلسل فنتازيا ملحمي من اقتباس لرواية لعبة العروش التابعة لسلسلة روايات أغنية الجليد والنار لمؤلفها جورج آر. آر مارتن.

جذب مسلسل قيم أوف ثرونز أعدادًا قياسية من نِسَب المُشاهدة لدى قناةِ اتش بي او-HBO، كما كوّن مع مرور الوقت قاعدة جماهيرية واسعة ونشطة في كافة أنحاء العالم.

وحصل مسلسل قيم أوف ثرونز على إشادة إيجابية من النُقّاد في مختلف العالم رغم وجود مشاهد التعري والعنف مما سبب نقطة سلبية في المسلسل.

رُشّح مسلسل قيم أوف ثرونز للكثير من الجوائز وفاز بالعديد منها، بما في ذلك ترشيحاته لـِ جائزة الإيمي للمسلسلات المتميزة للمواسِم الأربعة الأولى، وجائزة الغولدن غلوب لأفضل مسلسل درامي كما حاز بيتر دنكليج على جائزة الإيمي والغولدن غلوب عن أفضل ممثل مُساعد عن أداءه دورَ تيريون لانستر.