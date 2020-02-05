كلاسيكو الجمهوريين والديمقراطيين.. "نانسي بيلوسي" تمزق خطاب "ترامب" بعد أن رفض مصافحتها

أعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو "ناري" من بطولة رئيسة مجلس النواب الأمريكي وزعيمة الأغلبية الديمقراطية المعارضة "نانسي بيلوسي" وعدوها اللدود الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وبحسب الفيديو، أقدمت "بيلوسي"، في خطوة غير بروتوكولية، على تمزيق مجموعة من الأوراق بدت وكأنها نسخة من الخطاب السنوي للرئيس الأميركي "دونالد ترامب" الذي ألقاه عن "حالة الاتحاد".

Nancy Pelosi went in for the handshake aaaaand....Trump ignored it. pic.twitter.com/c8kFSP3kQr — Salvador Hernandez (@SalHernandez) February 5, 2020

وأشار عدد من المغردين الى أن خطوة "بيلوسي"، التي ترأس ملف محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب في مجلس النواب، على تمزيق نسخة من خطاب الرئيس جاء كرد فعل لرفضه مصافحته لها بعد أن مدت يدها لتصافحه وهو ما أثار استغرابها.

لكن "بيلوسي" لم تنتظر طويلاً لترد على الموقف المحرج لتقوم بتمزيق خطاب "ترامب" انتهاءه من إلقاء الخطابه.

Pelosi RIPS the state of the union copy right after President Trump finishes pic.twitter.com/9Uw6yROcRi — Salvador Hernandez (@SalHernandez) February 5, 2020

ولا تعدّ هذه المرة الأولى التي يُحرج فيها كلا من "بيلوسي" و"ترامب" بعضهما البعض أمام الكاميرات، إذ سبق وأن أشعلت المسؤولة الأمريكية وسائل التواصل الاجتماعي بـ"تصفيقها الساخر" خلال خطابه لحالة الاتحاد تحت قبة الكونجرس العام الماضي.

وكان "ترامب" قد القي خطابًا في رسالته النقابية الثالثة، وتأتي بعد مناقشة استمرت أسبوعين في مجلس الشيوخ حول ما إذا كان ينبغي إقالته من منصبه.

يذكر أن "ترامب" يعدّ الرئيس الرابع من بين 45 رئيسًا أمريكيًا واجه احتمال العزل، فهو مُتهم بإساءة استخدام سلطاته بمطالبة أوكرانيا بالتحقيق مع منافسه المحتمل الديمقراطي "جو بايدن" وعرقلة تحقيق الكونغرس.