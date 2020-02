كلاسيكو الجمهوريين والديمقراطيين.. "نانسي بيلوسي" تمزق خطاب "ترامب" بعد أن رفض مصافحتها

أعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو "ناري" من بطولة رئيسة مجلس النواب الأمريكي وزعيمة الأغلبية الديمقراطية المعارضة "نانسي بيلوسي" وعدوها اللدود الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وبحسب الفيديو، أقدمت "بيلوسي"، في خطوة غير بروتوكولية، على تمزيق مجموعة من الأوراق بدت وكأنها نسخة من الخطاب السنوي للرئيس الأميركي "دونالد ترامب" الذي ألقاه عن "حالة الاتحاد".

Nancy Pelosi went in for the handshake aaaaand....Trump ignored it. pic.twitter.com/c8kFSP3kQr