كليب "بنت مكة" يشعل جدلًا بين السعوديين.. والأمير خالد الفيصل يأمر بإيقافه

أشعلت مُغنية راب سعودية جدلًا عارمًا على مواقع التواصل الاجتماعي في بلادها بعد إطلاقها أغنية "أنا بنت مكة" والتي تغنت فيها بصفات ومحاسن فتيات مدينتها.

وأدت الأغنية فتاة مُحجبة عَرفت نفسها باسم "Asayel Slay" قالت إنها من مكة، وتحدثت فيها عن جمال وقوة بنات منطقة مكة، بالإضافة إلى الكرم والعلم، وذلك بالإضافة إلى رقصات "بريك دانس" أداها فتيات وشبان وأطفال بالمقطع المنشور.

وكعادتهم انقست آراء المغردين على موقع التدوين "تويتر" بين معارضٍ للمحتوى الذي قدمته الأغنية، إذ هاجم آلاف المغردين عبر وسم "#لستن_بنات_مكة" العاملين على الأغنية، معتبرين أنها لا تصلح في مكة إنما في تكساس الأمريكية، مطالبين بالتحرك لإيقاف هذه الإساءات المقصودة والمبرمجة.

#لستن_بنات_مكه

قاعد اتفرج واقرا اكوام القذاره والشئ من مأتاه لا يستغرب من احفاد الصحابه والتابعين

ولكل حادث حديث#لنا_لقاء pic.twitter.com/rvUzlAY8BM — ﮼الوعي،الاسود ﮼ ✊🏾 #بنت_مكه_تمثلني 👩🏾‍🦱 (@alwaeyalaswad) February 21, 2020

كما اعتبر عدد من المغردين أن الأغنية مخالفة لقيم المجتمع السعودي المُحافظ.

#لستن_بنات_مكه



هذيلا هن بنات مكه،، اللي يبي يشوف بنات مكة، اما اللي تشوفهن ف مواقع التواصل،، هذيلا جاليات،،، بالمعنئ الصحيح بشكارات،،



هدف مادي، وتشوويه سمعه فقط،،



اما بنات مكه،، والمملكة بشكل عام،، خط احمرر ف نرجو عدم العبث في بنات المملكة المستورات،،، pic.twitter.com/n5YDdCeWCv — 🌺❤️🇴🇲AHMED💮 (@Mkhwi956536) February 21, 2020

وواصل البعض هجومهم قائلين إن مؤدية الأغنية من "ذوي الأصول الأفريقية"، وأن الأغنية إحدى المشاكل الناتجة عن "التجنيس العشوائي"، وفق قولهم.

وقال المحامي والمستشار القانوني السعودي، أحمد عجب، بأن إنتاج أغنية "بنت مكة"، يُعد انتهاكًا صارخًا للنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة.

المستشار القانوني أحمد عجب

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يعاقب على إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب الإسلامية والأخلاق العامة، والعقوبة تثل للسجن 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال.#بنت_مكة#لستن_بنات_مكة#برنامج_ياهلا@khothman pic.twitter.com/2OfY9tJNqs — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 21, 2020

وقال عجب: "إن هذا الانتهاك يستوجب تطبيق أقصى العقوبة الواردة بالمادة 6 بنظام الجرائم المعلوماتية، وهي السجن مدة 5 سنوات، وغرامة مالية ثلاثة ملايين ريال".

في حين دعم آخرون الكليب والمغنية عبر وسم "#بنت_مكة_تمثلني" واستنكروا الهجمة الشرسة عليها، قائلين بأنها لا تتضمن أي عبارة خادشة للحياء أو مشهد مخل للآدب أو حتى مواد ممنوعة كالحشيش والمشروبات.

@abusulayman #لستْْْْْن_بناْْْْْت_مْْْْْْكه أصايل سعودية من اب سعودي و ام سعودية و كلاهما قبليين اباً عن جد و من مواليد و سكان مكه المكرمة غنت و مدحت بناتها لم تسئ لقداسية مكه ولم تشوه سمعتها مع ذالك تم قذفها بأسوء الألفاظ و التعدي عليها بسبب لون بشرتها ما ذنب أهلها في اتهاماتكم؟ https://t.co/EJPJrVVMAR — Ayah Albishi (@AyahAlbishi) February 22, 2020

وقال المدافعون عن الأغنية بأن المُؤدية تغنت بجمال فتيات مكة، وأن الهجوم الحاصل عليها هجوم عنصري بسبب أصول المغنية، ولو كانت سعودية لرحب الجميع بها.

تدخل المسؤولين

كثافة وحدة الانتقادات دفعت أمير مكة خالد الفيصل للتحرك وإيقاف المسؤولين عن إنتاج الفيديو وإحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.

أمير مكة #خالد_الفيصل يوجه بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب ( بنت مكه ) الذي يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة.

.. تضمن توجيه سموه إحالتهم للجهات المختصه للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.#لستن_بنات_مكه pic.twitter.com/zVqggEujfh — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) February 20, 2020

وقال حساب الإمارة في موقع التدوين "تويتر": "أمير مكة #خالد_الفيصل يوجه بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب (بنت مكة) الذي يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة.. تضمن توجيه سموه إحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم".

إغلاق المقهى

كشف تقرير لقناة الإخبارية السعودية عن إغلاق المقهى الذي تم تصوير كليبت "بنت مكة" فيه.

فيديو | مراسل #الإخبارية: إحالة القائمين على أغنية #بنت_مكة للتحقيق وإغلاق المكان الذي تم التصوير فيه pic.twitter.com/C6YV07TeiR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 22, 2020

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