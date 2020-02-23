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كليب "بنت مكة" يشعل جدلًا بين السعوديين.. والأمير خالد الفيصل يأمر بإيقافه

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 23 شباط / فبراير 2020 - 07:39
بنت مكة
بنت مكة

أشعلت مُغنية راب سعودية جدلًا عارمًا على مواقع التواصل الاجتماعي في بلادها بعد إطلاقها أغنية "أنا بنت مكة" والتي تغنت فيها بصفات ومحاسن فتيات مدينتها.

وأدت الأغنية فتاة مُحجبة عَرفت نفسها باسم "Asayel Slay" قالت إنها من مكة، وتحدثت فيها عن جمال وقوة بنات منطقة مكة، بالإضافة إلى الكرم والعلم، وذلك بالإضافة إلى رقصات "بريك دانس" أداها فتيات وشبان وأطفال بالمقطع المنشور.

وكعادتهم انقست آراء المغردين على موقع التدوين "تويتر" بين معارضٍ للمحتوى الذي قدمته الأغنية، إذ هاجم آلاف المغردين عبر وسم "#لستن_بنات_مكة" العاملين على الأغنية، معتبرين أنها لا تصلح في مكة إنما في تكساس الأمريكية، مطالبين بالتحرك لإيقاف هذه الإساءات المقصودة والمبرمجة.

كما اعتبر عدد من المغردين أن الأغنية مخالفة لقيم المجتمع السعودي المُحافظ.

وواصل البعض هجومهم قائلين إن مؤدية الأغنية من "ذوي الأصول الأفريقية"، وأن الأغنية إحدى المشاكل الناتجة عن "التجنيس العشوائي"، وفق قولهم.

وقال المحامي والمستشار القانوني السعودي، أحمد عجب، بأن إنتاج أغنية "بنت مكة"، يُعد انتهاكًا صارخًا للنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة.

وقال عجب: "إن هذا الانتهاك يستوجب تطبيق أقصى العقوبة الواردة بالمادة 6 بنظام الجرائم المعلوماتية، وهي السجن مدة 5 سنوات، وغرامة مالية ثلاثة ملايين ريال".

في حين دعم آخرون الكليب والمغنية عبر وسم "#بنت_مكة_تمثلني" واستنكروا الهجمة الشرسة عليها، قائلين بأنها لا تتضمن أي عبارة خادشة للحياء أو مشهد مخل للآدب أو حتى مواد ممنوعة كالحشيش والمشروبات.

وقال المدافعون عن الأغنية بأن المُؤدية تغنت بجمال فتيات مكة، وأن الهجوم الحاصل عليها هجوم عنصري بسبب أصول المغنية، ولو كانت سعودية لرحب الجميع بها.

تدخل المسؤولين

كثافة وحدة الانتقادات دفعت أمير مكة خالد الفيصل للتحرك وإيقاف المسؤولين عن إنتاج الفيديو وإحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.

وقال حساب الإمارة في موقع التدوين "تويتر": "أمير مكة #خالد_الفيصل يوجه بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب (بنت مكة) الذي يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة.. تضمن توجيه سموه إحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم".

إغلاق المقهى

كشف تقرير لقناة الإخبارية السعودية عن إغلاق المقهى الذي تم تصوير كليبت "بنت مكة" فيه.

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