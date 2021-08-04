كمامات وردية لدعم النساء في أولمبياد طوكيو.. وواحدة سوداء تثير الجدل!‎

قرر ثلاثة أعضاء من فريق المبارزة الأولمبي الأمريكي ارتداء كمامات وردية اللون احتجاجًا على مزاعم سوء السلوك الجنسي ضد زميلهم والعضو الرابع في الفريق "ألن هادزيك" وذلك في أولمبياد طوكيو 2020.

وارتدى كل من "جيك هويل" و"كورتيس ماكدوالد" و"يسير راميريز" كمامات الوجه قبل المنافسة يوم الجمعة، بينما ارتدى الرجل المتهم "ألن هادزيك" كمامة باللون الأسود.

وتعود القصة إلى شهر يونيو الماضي، حين تم إيقاف "هادزيك" البالغ من العمر 29 عامًا من قبل المركز الأمريكي للرياضة الآمنة وسط تحقيق في "سوء السلوك الجنسي" من قبل ثلاث نساء، عندما كان طالبًا في جامعة كولومبيا بين عامي 2013 و 2015.

وقال "مايكل بالما"، محامي هادزيك، لصحيفة نيويورك تايمز إن موكله بريء من أي جرائم، بما في ذلك التحرش.

وجاء احتجاج زملائه قبل مباراتهم مع اليابان، عندما تم تقديم المبارزين أمام الفريق المنافس، حيث أعطى "كورتيس ماكدوالد" كمامات وردية لزملائه في الفريق، لكنه سلم "هادزيك" كمامة سوداء اللون.

بعد ذلك، انتقد "هادزيك" زملائه الأولمبيين بسبب موقفهم، قال لصحيفة يو إس إيه توداي: "لم يسألوني أبدًا عن موقفي من القصة. لم يطلبوا أبدًا أدلة أو ما شعرت به".

وتابع: "أتذكر أنني كنت أفكر أنه سيكون نوعًا من السخافة إذا وقفت هناك مع كمامة سوداء وسألتهما إذا كان لديهم كمامة وردية إضافية، فقالوا.. أوه، لا".

وقال "هادزيك": "لقد أخبرت هويل للتو أنني شعرت بالحرج بصراحة لكوني زميله في الفريق، شعرت بالحرج من الوقوف معه هناك".

في حين أشادت المبارزة الأمريكية ابتهاج محمد بزملاء "هادزيك" على تويتر لدفاعهم عن حقوق المرأة.

وكتبت: "ارتدى فريق الرجال في فريق الولايات المتحدة الأمريكية كمامات وردية في مباراتهم الافتتاحية في الأولمبياد كإظهار لدعم ضحايا الاعتداء الجنسي. ألين هادزيتش - زميلهم في الفريق المتهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي - على اليسار".