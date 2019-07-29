كنوز في تجويف البطن... استخراج مجوهرات بـ66 ألف دولار من معدة امرأة هندية

فوجئ أطباء أحد المستشفيات في الهند بالعثور على مجوهرات تزن 1.6 كيلوجرام من بطن امرأة هندية كانت تعاني آلام مبرحة منعتها من تناول الطعام لأسبوع كامل دون أن يعرف ذووها السبب.

وبحسب صحيفة "The Sun" البريطانية فقد تم نقل "روني خاتون" (26 عامًا) الى مستشفى رامبورهات الحكومي الجامعي بعد أن وصل الألم حدا لا يطاق، حيث أظهرت الفحوصات أن هناك قطعًا معدنية في جوفها، لكن ما رآه الأطباء بعد إجراء عملية جراحية لاستخراج تلك الأجسام كان بعيدًا عن توقعاتهم.

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واحتوت مغارة الكنوز في تجويف بطن "روني" على مصوغات تقدر قيمتها بـ66 ألف دولار مصنوعة من النحاس والذهب والفضة، منها 69 سلسلة و80 زوجًا من الأقراط و90 قطعة نقدية و11 حلقة أنف و8 أقفال و4 مفاتيح وساعة و5 خلاخيل وعملات فضية.

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ووصف رئيس قسم الجراحة في المستشفى الدكتور "سيدهارثا بيسواس" حالة المريضة بالحرجة عند المشفى، بسبب الوهن والضعف الناتج عن عدم قدرتها على تناول الطعام بشكل طبيعي، حيث اضطر الأطباء إلى وضعها على المغذيات الوريدية لأسبوع كامل، لتستقر حالتها ويقرر الأطباء إجراء العملية بعد ذلك.

واستمرت العملية لمدة ساعة و15 دقيقة تقريبا، ونجح الأطباء في إزالة جزء كبير من المعادن والمجوهرات من بطن المرأة التي تجاوزت مرحلة الخطر، بحسب المشرفين على حالتها.

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ويتوقع أن تكون روني حصلت على السلاسل والأقراط من متجر شقيقها للمجوهرات، وتقول والدة المريضة إنها لاحظت بالفعل اختفاء حلي ومجوهرات، إلا أن ابنتها كانت تأخذ بالبكاء في كل مرة تُسأل فيها عمّا إذا كانت تعرف أي شيء عن تلك المفقوادت الثمينة.

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