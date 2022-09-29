كوابيس وصراخ.. طليقة ملك ماليزيا السابق تكشف معاناة طفلها مع اضطرابات النوم

كشفت طليقة ملك ماليزيا السابق السلطان محمد الخامس، ملكة جمال موسكو السابقة أوكسانا، معاناة طفلها الصغير اسماعيل ليون مع النوم بعد إنكار والده له وتخليه عنه بعد أيام من ولادته.

ونشرت أوكسانا، التي لقبت نفسها بـ"ريحانة" بعد دخولها الدين الإسلامي بزواجها من ملك ماليزيا السابق السلطان محمد الخامس في 2018، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" صورة لها مع طفلها الصغير اسماعيل ليون وأرفقتها بشرحٍ مفصل حول معاناته من مشاكل في النوم.

ريحانة مع ابنها اسماعيل ليون (المصدر: انستغرام)

وقالت ريحانة عبر إنستغرام: "كانت الليلة الماضية مضطربة، صرخ ليو عدة مرات أثناء نومه، لا بد أنه كان يحلم بشيء سيئ، استيقظت مبكرًا وبينما كنت أستعد للذهاب إلى المطار، ظللت أفكر في نوم ليون المضطرب، بدأت هذه الحالة لديه عندما كان طفلًا صغيرًا، لم تراوده الكوابيس منذ فترة طويلة، لكنها عادت مرة أخرى اليوم".

وتابعت: "أدركت اليوم أن حالتي النفسية تؤثر بشكلٍ جدي على طفلي، عندما أكون غاضبة يؤثر ذلك على ابني فورًا، هذا هو الارتباط العاطفي".

وكشفت ريحانة أن اضطرابات النوم التي يعاني منها ابنها سببه التوتر الذي أصابها أثناء فترة الحمل، وقالت: "صراخ الليل ناتج عن صعوبة حملي، كنت متوترة كثيرًا ولم أنم جيدًا، وهذا ما أثر على ابني، لكنه سيتجاوز ذلك مع تقدم العمر، وفي غضون ذلك سأحاول جاهدة وأبذل قصارى جهدي لتقليل تكرارها”.

وأشارت إلى أن الخبراء وجهوا لها عدة نصائح ومنها، التحكم في روتينها اليومي، والحصول على قسط كافٍ من النوم، بالإضافة إلى تجنب المواقف العصيبة (بالنسبة لي وليون) وتوفير بيئة هادئة له.

ملك ماليزيا السابق ينفصل عن زوجته الروسية وينكر طفله

أعلن ملك ماليزيا السابق السلطان محمد الخامس انفصاله عن زوجته الروسية ريحانة في 2019، أي بعد عام واحد من الزواج وبعد أسابيع من ولادتها طفلها اسماعيل ليون.

وفي يوليو 2019، سجل السلطان السابق قضية الطلاق مع شهادة تحمل ختم ولاية كيلانتان وتم وضع علامة على أنها نسخة الزوجة، وتشير الوثيقة إلى أن الطلاق قد تم بشكل نهائي من خلال النطق ثلاثًا بكلمة "طالق"، كما تنص على أن الطلاق تم تسجيله في سنغافورة.

وخلال العامين الماضيين، كشفت ريحانة تفاصيل دقيقة حول معركة إثبات نسب طفلها اسماعيل ليون لزوجها السابق السلطان محمد الخامس الذي أنكر أبوته له وقال أنه أتى بعد خيانة زوجته له.

وطوال فترة المحاكمة ومعركتها القضائية لإثبات نسب طفلها "ليون"، حرصت ريحانة على نشر صور الطفل لتثبت الشبه الكبير بينه وبين والده.

ملك ماليزيا السابق محمد الخامس - الطفل اسماعيل ليون

وكشفت مصادر مقربة من السلطان السابق أن زوجته السابقة تطالب بتعويض مادي "فلكي" بعد أن شكك بأبويته لطفلها ليون، ومنها الحصول على قصر بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني في لندن ونفقة شهرية لابنها تصل إلى 24 ألف جنيه كتعويض عن الطلاق.

وأشارت هذه المصادر بأن الملك السابق صُدم عند سماعه قيمة التعويض الذي تطلبه طليقته الروسية، حيث قال ساخرًا: "من تعتقدني... بيل غيتس؟".

وكما كشفت هذه المصادر بأن السلطان محمد كان قد أغدق على طليقته بالكثير من الهدايا في السابق تقدر قيمتها بالملايين، ومنها خاتم ألماس لامع بقيمة 203 ألف جنيه إسترليني بالإضافة إلى سيارة من طراز "بورش" بقيمة 500 ألف دولار أمريكي.