كوريا الجنوبية تخسر أمام غانا.. و سون هيونغ-مين يخطف قلوب الفتيات

رغم الخسارة المؤلمة التي تعرض لها منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم على يد المنتخب الغاني نظيره أمس، إلا أن لاعبه سون هيونغ-مين تمكن من تحقيق نجاح من نوع آخر تحدثت عنه وسائل الإعلام في بلاده.

وكشفت وكالة "نيلسن كوريا -Nielsen Korea"، المتخصصة في تحليل المعلومات، أن سون هيونغ-مين احتل المركز الـ24 في قائمة لاعبي كرة القدم العالميين الأكثر تأثيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت الوكالة التحليلية في تقريرها الصادر أمس الاثنين بأن سون هيونغ-مين يحظى بشهرة كبيرة خاصة بين الفتيات وفقًا لمؤشرات الأداء الرئيسية التي جمعت عدة بيانات ومنها عدد متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وذكرت الوكالة بأن لدى سون هيونغ-مين 8.04 مليون متابع حتى نهاية أكتوبر، بمعدل نمو 6.46% مقارنة بنهاية أغسطس، ومعدل مشاركة 6.53%، ومتوسط بلغ 280 مليون وون لكل منشور واحد (نحو 211,634 دولار أمريكي).

وخلال مونديال كأس العالم 2022 المقام حاليًا في قطر، فقد امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بصور سون هيونغ-مين خلال مشاركته في المرحلتين الأولى والثانية من مباريات المجموعة الثامنة ضمن منافسات كأس العالم.

أما إذا كان لديك الفضول لمعرفة صاحب المركز الأول في قائمة اللاعبين العالميين الأكثر تأثيرًا، بالتأكيد هو من نصيب اللاعب البرتغالي "كريستيانو رونالدو" بـ493.3 مليون متابع، وتلاه في المركز الثاني والثالث اللاعب الأرجنتيني "ليونيل ميسي" والبرازيلي "نيمار".

كما احتل المهاجم الفرنسي "كريم بنزيمة" و"كيليان مبافي" المركزين الرابع والخامس.

سون هيونغ-مين يبكي في كأس العالم

لم يتمكن لاعب كوريا الجنوبية سون هيونغ مين من إخفاء دموعه بعد خسارة منتخب بلاده أمام منتخب غانا بثلاثة أهداف لإثنين في المباراة التي جمعتهما أمس الاثنين في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة ضمن منافسات كأس العالم 2022.

ورغم تؤثر سون هيونغ-مين بالخسارة إلا أن ذلك لم يمنع أحد مدربي الخصم من محاولة التقاط صورة سيلفي معه، فأثناء حديث بواتينغ مع سون، رأى عضو آخر في الفريق التدريبي الغاني فرصة لالتقاط صورة معه، ووضع ذراعه حوله والتقط الصورة.

سون هيونغ-مين

تاريخ الولادة: 8 يوليو 1992

8 يوليو 1992 مكان الولادة: تشونشيون - مقاطعة جانجون

تشونشيون - مقاطعة جانجون المنتخب: لاعب كرة قدم محترف في منتخب كوريا الجنوبية (مهاجم)

لاعب كرة قدم محترف في منتخب كوريا الجنوبية (مهاجم) النادي: توتنهام هوتسبير (مهاجم)

توتنهام هوتسبير (مهاجم) اللقب: أحد أفضل المهاجمين في العالم وأحد أعظم لاعبي كرة القدم الآسيويين في كل العصور

مسرته الرياضية

في 2008 انضم إلى نادي هامبورغ الألماني

في 2010 شارك لأول مرة في الدوري الألماني مع نادي هامبورغ

في 2013 انتقل إلى نادي "باير ليفركوزن" مقابل 10 ملايين يورو.

في 2015 انتقل إلى نادي توتنهام الإنجليزي مقابل 22 مليون جنيه إسترليني.

أرقام قياسية