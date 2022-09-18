لعّيب .. تعرف على تعويذة مونديال قطر 2022 عن قُرب

لطالما اهتم عشاق كرة بمعرفة كلمة " تعويذة " المونديال والتي يتم إطلاقها قبل بدء منافسات كأس العالم باعتبارها إضافة لطيفة بالمنافسة الرياضية التي تحظى بمتابعة عالمية، وهذا الأمر ينطبق على تعويذة كأس العالم 2022.

وفي الوقت الذي يعد فيه العالم الأيام والأسابيع من أجل بدء كأس العالم 2022 شهر فبراير المقبل في قطر، أعلنت الدولة المستضيفة عن "التعويذة" الخاصة بمونديال 2022.

وكشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل أيام تعويذة مونديال 2022 والتي تحمل اسم "لعيب" أي "اللاعب الماهر للغاية".

ويرمز "لعيب" إلى شخصية مرحة قادمة من عالم افتراضي، واعتادت على متابعة بطولات كأس العالم عبر التاريخ والتفاعل مع أبرز لحظاتها، كما تتحلى بروح المغامرة والاستكشاف وتقديم المساعدة.

ما هي تعويذة كأس العالم 2022 ؟

لا، ليس شبح أو سمك الراي اللساع.

لعيب، تميمة كأس العالم 2022، هي غترة - مصطلح عربي لغطاء الرأس المشهور في الدول العربية، والمعروف أيضًا باسم الكوفية.

من المحتمل أن ترى قطعة الملابس بانتظام على شاشاتك خلال كأس العالم، حيث غالبًا ما يرتدي كبار الشخصيات القطرية قطعة الأزياء.

قصة لعيب

جاء "لعيب" من العالم الموازي الذي يجمع تعويذات البطولات، وهو عالم افتراضي يرتكز على الأفكار والإبداعات، حيث تنشأ تلك الشخصيات في عقول المبدعين لتتحول بعدها إلى تعويذات مبتكرة.

بإمكان "لعيب"، الذي يحمل صفات الشجاعة والإلهام، كسر حواجز الزمان والمكان للانتقال من مكان لآخر حول العالم.