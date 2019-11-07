كويتية زوّرت أوراقها لتتزوج من اثنين.. وهذا الحكم الصادر بحقها

في قضيّة صادمة، أصدرت محكمة الجنايات في الكويت قرارًا بحبس مواطنة 7سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة استخراج جنسية كويتية ثانية مزوّرة باسم مختلف، وتزوجت بموجبها من اثنين وتوظفت في وظيفتين.

وذكرت وسائل إعلام محلية بأن المحكمة قضت أيضًا بحبس زوجها الأول سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، ورد المبالغ المستولى عليها نتيجة عملية التزوير.

حادثة أليمة تهز الكويت... وفاة طفل دهسًا أمام بوابة مدرسته

ووجهت للمتهمين تهم التزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة.

وجاءت التزويرات في كل من عقد الزواج، وشهادة الطلاق، ومعاملة تقديمه للحصول على بدل إيجار من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومعاملة الحصول على القرض الإسكاني من بنك الائتمان الكويتي، ومعاملة الحصول على العلاوة الاجتماعية، واستغلال حسن نية الموظفين المكلفين بكتابة المحررات، وإدخال بيانها بقاعدة البيانات لدى جهات عملهم، وتقديم معلومات كاذبة.

لمزيد من اختيار المحرر:

مسابقة لاختيار "أجمل سيقان نسائية" في الكويت.. والقضية وصلت للنيابة العامة