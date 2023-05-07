كيف كرمت الملكة كاميلا أبناءها وكلابها في حفل التتويج؟

البوابة - لم تفوت الملكة كاميلا الفرصة الذهبية من أجل تكريم عائلتها وحيواناتها الأليفة في أهم يوم في حياتها حين توّجت ملكة على عرش بريطانيا في كاتدرائية وستمنستر آبي يوم أمس السبت، 6 مايو 2023.

واختارت الملكة كاميلا أن تكرم أبنائها وأحفادها وكلابها في إطلالة يوم التتويج، فارتدت فستان من تصميم البريطاني بروس أولدفيلد من الحرير المطرز بخيوط الذهب.

وبالإضافة إلى شعارها الملكي، تم تطريز فستان الملكة كاميلا بأسماء أبنائها لورا وتوم باركر من زوجها السابق أندرو باركر باولز، وأحفادها بالإضافة إلى ذلك تم تطريز شكل كلابها الأليفة بلوبيل وبيث.

قلادة الملكة كاميلا في مراسم التتويج

أما بالنسبة للقلادة التي زينت بها الملكة كاميلا رقبتها في مراسم التتويج الملكي الذي حضره الملايين حول العالم، فهي إحدى مجوهرات التاج العريقة تم صناعتها للملكة فيكتوريا عام 1858 وتحتوي على 26 ماسة وتتوسطها ماسة عملاقة بوزن 22.48 قيراط تسمى ماسة لاهور.

تاج الملكة كاميلا

تم تتويج الملكة كاميلا في مراسم التتويج الملكي في كنيسة وستمنستر آبي بتاج الملكة ماري الذي تم صناعته لها عند تتويجها ملكة بجانب زوجها الملك جورج الخامس عام 1911 مع بعض التعديلات.

أدخلت كاميلا تعديلات على التاج بإضافة أحجار ألماس من بروش كولينان الثالث والرابع والخامس تكريمًا للملكة إليزابيث الثانية، التي كانت تحتفظ بها في مجموعة مجوهراتها الشخصية.

رداء الملكة كاميلا في حفل التتويج

رداء الدولة أو روب الدولة - Robes of State: هو رداء الدولة الخاص بالملكة الراحلة إليزابيث الثانية الذي تم صنعه لها عام 1953 في يوم تتويجها ملكة على العرش البريطاني.

صنع رداء الدولة أو روب الدولة من المخمل القرمزي وتم إضافة التعديلات اللازمة لتتويج الملكة القرينة كاميلا في 2023.

رداء جديد: ارتدت الملكة القرينة كاميلا ردءًا جديدًا صنع خصيصًا للملكة القرينة وهو من المخمل الأرجواني وتم تطريزه يدويًا من قبل المدرسة الملكية للتطريز.

حشرات ونباتات في ملابس التتويج

تعتمد المدرسة الملكية للتطريز تعتمد على موضوعات الطبيعة والبيئة، مع إبراز الشعارات الوطنية للمملكة المتحدة، في ملابس التتويج الملكي.

ولأول مرة تواجدت الحيوانات والنباتات و الحشرات بما في ذلك النحل والخنفساء على رداء التتويج لتعكس عاطفة الملك والملكة تجاه العالم الطبيعي.

كما تمت إضافة بعد رسومات النباتات على الرداءين والتي تحمل معانٍ مختلفة وهي: