الأمير هاري وحيدًا في مراسم تتويج الملك تشارلز

البوابة - انضم دوق ساسكس الأمير هاري إلى أفراد العائلة المالكة الآخرين في وستمنستر أبي للمشاركة في مراسم تتويج والده الملك تشارلز الثالث ملكًا للمملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشمالية التي بدأت قبل دقائق.

وبدا الأمير هاري مرتاحًا عند وصوله إلى الدير وشوهد وهو يتحدث مع أبناء عمومته الأميرة بياتريس والأميرة بياتريس وزوج كل منهما جاك بروكسبانك وإيدو مابيلي موزي.

الأمير هاري يصل إلى الكنيسة مع بدء مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث. pic.twitter.com/tsmREUriYl — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) May 6, 2023

الأمير هاري يجلس في الصف الثالث

وبعدها مشى الأمير الشاب ممر الدير منفردًا ثم جلس في الصف الثالث قبل وصول والده وكاميلا الملكة القرينة.

وارتدى الأمير هاري ميداليات مثبتة على سترته، وشوهد يضحك ويبتسم أثناء دخوله الكنيسة الملكية إلى جانب الأميرات يوجيني وبياتريس وزوجيهما.

وعلى عكس أفراد الأسرة الآخرين، لم يرتدِ الأمير هاري أي رداء رسمي أو زيًا عسكريًا - على الرغم من حقيقة أنه خدم في الجيش لمدة عشر سنوات، بما في ذلك جولتان في أفغانستان.

ومن المتوقع أن ينحصر حضور الأمير هاري مراسم التتويج في الكنيسة فقط، ولن يشارك في الموكب الملكي العائد إلى قصر باكنغهام ولن يلتقط الصورة التذكارية مع أفراد عائلته على شرفة القصر.

كما من المتوقع أن يغادر الأمير هاري فورًا إلى كاليفورنيا بعد انتهاء مراسم التتويج للمشاركة في حفل ميلاد ابنه آرتشي إلى جانب زوجته ميغان ماركل.

الأمير هاري منبوذًا في تتويج الملك تشارلز

بعد هبوطه في مطار هيثرو بلندن صباح الجمعة ، ورد أن هاري مكث في Frogmore Cottage على أراضي قلعة وندسور ليلة الجمعة، فيما أكد قصر باكنغهام الشهر الماضي أن الأمير هاري سيحضر الحفل وحده.

ومع ذلك، قال المسؤولون إن الأمير هاري وعمه الأمير أندرو لن يكون لهما دور رسمي في الحفل، لأنهما ليسا من أفراد العائلة المالكة.

ويُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها الأمير هاري عائلته منذ صدور مذكراته المثيرة للجدل، "سبير”، الذي كشف بوضوح عن الخلافات بين أفراد العائلة الماكلة وكذلك مع الأقارب، ومنذ ذلك الحين تحدث عن شعور "بالاختلاف" عن بقية أفراد أسرته.