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كيوان إمام وردي شاب إيراني يواجه حكم الإعدام بتهمة اغتصاب 300 فتاة

نورا العزوني

نورا العزوني

منشور 10 تمّوز / يوليو 2022 - 09:51
كيوان إمام وردي شاب إيراني يواجه حكم الإعدام بتهمة اغتصاب 300 فتاة
كيوان إمام وردي شاب إيراني يواجه حكم الإعدام بتهمة اغتصاب 300 فتاة

أعلنت الناشطة الحقوقية المحامية  شيماء قوشة  عن صدور حكم بالإعدام ضد الشاب الإيراني كيوان إمام وردي المتهم باغتصاب عشرات الفتيات في القضية التي تتولى فيها الدفاع عن الضحايا

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كيوان إمام وردي شاب اغتصب عشرات الفتيات في إيران

وفي تفاصيل المحاكمة قضت المحكمة في العاصة الإيرانية طهران بالحكم بالاعدان شنقًا على الشاب كيوان إمام وردي المتهم باغتصاب عشرات الفتيات

وقالت المحامية شيماء قوشة عبر حسابها في تويتر: "المحكمة الابتدائية قضت بالإعدام ضد كيوان إمام وردي، بعد إدانته باغتضاب عشرات الشابات"

كيوان إمام وردي

يُشار إلى انه تم القبض على الشاب كيوان في شهر أغسطس من عام 2020 بعد اتهام عدد من الفتيات له بالتحرش بهن واغتصابهن، وكشفت  الفتيات اللواتي رفضن الكشف عن هويتيهن بشكل رسمي أن كيوان قام بإعطاء الضحايا كحول يحتوي مواد مخدرة قبل اغتصابهن

وكشفت بعض التقارير أن كيوان متهم باغتصاب ما يقارب الـ 300 فتاة على مدار 10 سنوات، الا انه اعترف رسميًا بانه مارس الجنس 50 فتاة خلال التحقيقات معه

واكد كيوان انه مارس الجنس مع هؤلاء الفتيات بالتراضي وانهن كن موافقات على هذه العلاقة، وكشف قائد شرطة طهران لإحدى الوكالات الإيرانية ان 30 شخص رفعوا شكوى ضد كيوان 

وكيوان وردي من مواليد 1986 ودرس علم الآثار في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة طهران، وعمل في مكتبة بالقرب من ساحة الثورة بطهران.


 

كلمات دالة:كيوان إمام وردي

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