كيوان إمام وردي شاب إيراني يواجه حكم الإعدام بتهمة اغتصاب 300 فتاة

أعلنت الناشطة الحقوقية المحامية شيماء قوشة عن صدور حكم بالإعدام ضد الشاب الإيراني كيوان إمام وردي المتهم باغتصاب عشرات الفتيات في القضية التي تتولى فيها الدفاع عن الضحايا

كيوان إمام وردي شاب اغتصب عشرات الفتيات في إيران

وفي تفاصيل المحاكمة قضت المحكمة في العاصة الإيرانية طهران بالحكم بالاعدان شنقًا على الشاب كيوان إمام وردي المتهم باغتصاب عشرات الفتيات

وقالت المحامية شيماء قوشة عبر حسابها في تويتر: "المحكمة الابتدائية قضت بالإعدام ضد كيوان إمام وردي، بعد إدانته باغتضاب عشرات الشابات"

يُشار إلى انه تم القبض على الشاب كيوان في شهر أغسطس من عام 2020 بعد اتهام عدد من الفتيات له بالتحرش بهن واغتصابهن، وكشفت الفتيات اللواتي رفضن الكشف عن هويتيهن بشكل رسمي أن كيوان قام بإعطاء الضحايا كحول يحتوي مواد مخدرة قبل اغتصابهن

وكشفت بعض التقارير أن كيوان متهم باغتصاب ما يقارب الـ 300 فتاة على مدار 10 سنوات، الا انه اعترف رسميًا بانه مارس الجنس 50 فتاة خلال التحقيقات معه

واكد كيوان انه مارس الجنس مع هؤلاء الفتيات بالتراضي وانهن كن موافقات على هذه العلاقة، وكشف قائد شرطة طهران لإحدى الوكالات الإيرانية ان 30 شخص رفعوا شكوى ضد كيوان

وكيوان وردي من مواليد 1986 ودرس علم الآثار في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة طهران، وعمل في مكتبة بالقرب من ساحة الثورة بطهران.



