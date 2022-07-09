نجمة تيك توك شهيرة تتعرض للضرب والسحل من قبل زوجها في الشارع (فيديو)

كشفت نجمة التيك توك الشهيرة آمال ابو المجد عن تعرضها للتعنيف والسحل في الشارع والضرب المبرح من قبل زوجها نجم التيك التوك احمد جوبا

آمال أبو المجد تتعرض للضرب والسحل من قبل زوجها

وتداول رواد السوشال ميديا بشكل واسع فيديو يكشف عن تعرض نجمة التيك توك الشهيرة للضرب والسحل من قبل زوجها في الشارع، في فيديو رصدته عدسات الكاميرات في الشارع

وكشفت نجمة السوشال ميديا الشهيرة أن زوجها ضربها بشكل مبرح محاولًا اجهاضا في الشارع بالرغم من عدم مرور عام على زواجهما بعد قصة حب مميزة جمعتهما لمدة عامين

وقالت أبو المجد إن سبب ضربها هو خلافهما على مبلغ مادي، حيث انها طالبته بمبلغ 62 الف جنيه كان قد اقترضه منها بالاضافة إلى مبلغ 20 الف جنيه وهو قيمة مؤخرها حيث انها طلبت الطلاق منه بعد ان اكتشفت ان زواجه منها مصلحة

وبعد طلبها النقود منه رفض وقام بضربها في الشارع وسحلها، وأردفت أن الواقعة حدثت منذ أيام الا انها نشرت الفيديو على انستغرام مؤخرًا بعد قيامه بتهديده له والاعتداء عليها كاشفة انها ليست اول مرة

احمد جوبا يؤكد لن اطلق ام ابني

من جانبه قال احمد جوبا بعد الافراج عنه ان الفيديو المنتشر هو جزء من الحقيقة وأن الجمهور لم يشاهد الحقيقة كاملة، واكد بأنه لن يطلق زوجته وام ابنه حيث انه يرفض ان يعيش ابنه بعيدًا عنه

