لأول مرة.. سعوديات يحلقن في سماء العالم بصحبة الخطوط الجوية السعودية

أثبتت المرأة السعودية يومًا بعد أن طموحها لا حدود له، وبأن النجاح يمكن أن يتحقق في كل مكان وفي كل مجال، وبأن الثقة الممنوحة لها يمكن أن تفتح لها أبواب عدة سواء حتى في السماء.

هذه المرة، دعمت الخطوط الجوية السعودية المرأة من خلال تمكين مجموعة من المواطنات بالعمل كمضيفات طيران في بعد سنوات طويلة اقتصرت فيها تلك الوظيفة على غير السعوديين والسعوديات.

وأشارت الخطوط الجوية السعودية إلى أن ضم المواطنات السعوديات الى أسطولها جاء بعد تأهيلهن وتدريبهن على خدمة الركاب والمسافرين وراحتهم وسلامتهم.

وقالت مضيفة الطيران "أنهار طاشكندي" لوسائل إعلام محلية في السعودية: "انضممت لفريق الخطوط السعودية منذ سنتين بعد أن أكملنا فترة التدريب على خدمة وراحة الركاب والمسافرين وسلامتهم".

وأشارت إلى أن تلك الوظيفة تتيح للمضيفات الفرصة لزيارة بلدان مختلفة والتعلم من ثقافاتهم.

كما عبرت مضيفة الطيران "أشواق ناصر" عن فخرها لأنها من أوائل الفتيات السعوديات التي تنضم للعمل في وظيفة مضيفة طيران.

فيما قالت مضيفة الطيران "ريهام باحميشان": "منذ صغري كنت دائمًا ما أتساءل: لماذا لا توجد مضيفات سعوديات؟! وعندما فتحت الخطوط السعودية التقديم شعرت بالحماس والرغبة، وبادرت بالتقديم فورًا لهذه الوظيفة، والحمد لله الآن حققت لي الخطوط السعودية حلمي الذي كنت أعيش عليه من طفولتي".

الخطوط الجوية السعودية

الخطوط الجوية العربية السعودية هي شركة الطيران الوطنية السعودية، حاصلة على تصنيف طيران 5 نجوم، وإحدى أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي.

تتخذ الخطوط الجوية العربية السعودية من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة مركزًا رئيسيًا لعملياتها، إضافةً إلى فروعها الأخرى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة ومطار الملك فهد الدولي بالدمام وتقدم الخطوط الجوية العربية السعودية خدماتها حول 100 وجهة في آسيا، أفريقيا، أوروبا، الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، وكل ثلاث دقائق تقلع طائرة من طائرات الخطوط السعودية.

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