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لأول مرة في تاريخ السعودية.. تدريس الموسيقى والفنون والمسرح في الجامعات

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 16 حزيران / يونيو 2020 - 07:04
تعبيرية
تعبيرية

أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله آل سعود عن إدراج أقسامًا تعليمية في الجامعات السعودية تتعلق بالموسيقى والفنون والمسرح.

وقال وزير الثقافة في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" أمس الاثنين: "خطوة إلى نهضتنا الثقافية: كلية الثقافة والفنون في جامعة الملك سعود، بكالوريوس العلوم في الفنون السينمائية في جامعة عفت، ماجستير الآداب في الأدب المسرحي في جامعة الملك عبدالعزيز".

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها السعودية لتنفيذ رؤية 2030 التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي أسفرت عن إتاحة حفلات الموسيقى والغناء وافتتاح دور للسينما ومواسم للترفيه.

وأسفرت هذه الرؤية عن اتجاه جديد للسعودية في الاستثمار بالترفيه والسينما وحفلات الغناء، حيث تم استحداث موسم الرياض، الذي أزال الشكل التقليدي للسعودية بعدما استقدم مشاهير الفن والغناء والرقص والموسيقى من مختلف أنحاء العالم، وواجه بالمقابل انتقادات من فئات من المجتمع المحافظ.

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