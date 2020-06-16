لأول مرة في تاريخ السعودية.. تدريس الموسيقى والفنون والمسرح في الجامعات

أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله آل سعود عن إدراج أقسامًا تعليمية في الجامعات السعودية تتعلق بالموسيقى والفنون والمسرح.

وقال وزير الثقافة في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" أمس الاثنين: "خطوة إلى نهضتنا الثقافية: كلية الثقافة والفنون في جامعة الملك سعود، بكالوريوس العلوم في الفنون السينمائية في جامعة عفت، ماجستير الآداب في الأدب المسرحي في جامعة الملك عبدالعزيز".

خطوة إلى نهضتنا الثقافية:

كلية الثقافة والفنون في @_KSU

بكالوريوس العلوم في الفنون السينمائية في @EffatUniversity

ماجستير الآداب في الأدب المسرحي في @kauweb



شكراً أخي @minister_moe_sa

شكراً للجامعات على تفاعلهم 🙏#رؤية_المملكة_2030 🇸🇦🇸🇦 https://t.co/YPrLnlOXD3 — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) June 12, 2020

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها السعودية لتنفيذ رؤية 2030 التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي أسفرت عن إتاحة حفلات الموسيقى والغناء وافتتاح دور للسينما ومواسم للترفيه.

وأسفرت هذه الرؤية عن اتجاه جديد للسعودية في الاستثمار بالترفيه والسينما وحفلات الغناء، حيث تم استحداث موسم الرياض، الذي أزال الشكل التقليدي للسعودية بعدما استقدم مشاهير الفن والغناء والرقص والموسيقى من مختلف أنحاء العالم، وواجه بالمقابل انتقادات من فئات من المجتمع المحافظ.

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