لأول مرة في روسيا.. حرب الطماطم "تشتعل" في شوارع سان بطرسبرغ

احتشد المئات من سكان مدينة سان بطرسبرغ الروسية للمشاركة في مهرجان "حرب الطماطم" والذي يقام للمرة الأولى في شوارع مدينة روسية.

وتراشق المشاركون في المهرجان نحو 20 طنًا من الطماطم التي أوشطت على التلف حتى اكتست ثيابهم ووجوهم باللون الأحمر، وتحولت شوارع المدينة الى بركة من الصلصة الحمراء.

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يذكر أن جذور هذا المهرجان تعود إلى إسبانيا، حيث نشب تراشق عفوي بين قرويين عام 1945، وانتشر بعد ذلك في أنحاء كثيرة من أوروبا ومختلف دول العالم.

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ويقام مهرجان التراشق بالطماطم أو "لا توماتينا" La Tomatina في الأربعاء الأخير من شهر آب/أغسطس كل عام حيث يستعمل حوالي 100 طنًا من الطماطم وذلك في قرية بيونول Buñol في مقاطعة فالنسيا في إسبانيا حيث يقوم المحتفلين برشق بعضهم بالطماطم لمدة ساعة.

كما يقام المهرجان لمدة أسبوع ويضمن الموسيقى والعروض والرقص والألعابال نارية.

وفي الليلة التي تسبق المهرجان يتسابق المشاركون في طبخ الباييلا Paella.

ومن تقاليد المهرجان ترتدي النسوة اللون الأبيض في حين يمنع على الرجال ارتداء أي قمصان أو سترات من أجل المشاركة في هذا الحدث.

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