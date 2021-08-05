لاعب بريطاني يحيك الصوف يخطف الأنظار بأولمبياد طوكيو 2020

إذا كانت مشاهدة المسابقات الأولمبية تثير القليل من القلق، فقد ترغب في اللجوء إلى الحياكة وهو بالفعل ما قام به الغطاس البريطاني "توم دالي".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لـ"دالي" وهو يحيك قطع متنوعة من الصوف وبعدة ألوان منها الوردي والأرجواني والأزرق.

وخلال تواجده على مدرجات طوكيو 2020، بدأ العطاس البريطاني "توم" بالعمل على مشروع آخر باستخدام خيوط بيضاء واستثمار وقته بشي مختلف وفريد ومميز.

وقال "توم دالي" عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام" إن الحياكة أصبحت طريقته "لإيجاد الهدوء واليقظة وتخفيف التوتر.

وأشار "توم دالي" بأن لديه حساب حياكة منفصل، يسمى "Made with love by Tom Daley"، حيث ينشر إبداعاته - بما في ذلك صداري الكلاب - التي يبيعها لجمع الأموال للأعمال الخيرية.

وقال "توم دالي" في مقطع فيديو هذا الأسبوع وهو يستعرض حقيبة محبوكة صنعها ليحمل ميداليته الذهبية الجديدة "الشيء الوحيد الذي جعلني عاقلًا طوال هذه العملية برمتها هو حبي للحياكة والكروشيه وكل شيء يتعلق بالخياطة".

ليست هذه هي المرة الأولى التي نشاهد فيها بعض الأعمال الحرفية واليدوية في الألعاب الأولمبية، ففي دورة ألعاب 2018 في كوريا الجنوبية، شوهد مدرب التزلج على الجليد الفنلندي وهو يحيك قطعة فنية قبل أن يتنافس أحد لاعبي الفريق.

توماس روبرت دالي

توماس روبرت دالي أو توم دالي (مواليد 21 مايو 1994) حاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية لـ 10 أمتار للرجال في أولمبياد 2020 وبطل العالم مرتين في FINA لمسافة 10 أمتار، وفي عام 2017 حصل على الميدالية البرونزية الأولمبية.

يتنافس دالي أيضًا ضمن الفريق البريطاني، حيث فاز باللقب العالمي الأول للفرق المختلطة في عام 2015. وهو بطل أوروبا 5 مرات وبطل الكومنولث 4 مرات.

بدأ "دالي" الغوص في سن السابعة وهو عضو في نادي بليموث للغوص، حيث تم التعرف على موهبته في وقت مبكر، وكان له تأثير في المسابقات الوطنية والدولية من سن التاسعة.

وقد مثل "توم دالي" بريطانيا العظمى في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2008 حيث كان بريطانيًا أصغر متسابق، يبلغ من العمر 14 عامًا، وأصغر من أي دولة يشارك في النهائي.

في عام 2009، وصل "توم دالي" إلى أفضل ترتيب مهني في المرتبة الأولى في تصنيفات الغوص في بطولة العالم للرياضات المائية FINA لمنصة 10 أمتار.

فاز "توم دالي" بميداليتين ذهبيتين لإنجلترا في دورة ألعاب الكومنولث 2010، في سباق الغطس المتزامن 10 أمتار (مع ماكس بريك) ومسابقة المنصة الفردية لمسافة 10 أمتار.

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