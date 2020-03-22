لاعب كرة قدم أرجنتيني يصاب بـ"كورونا".. وزوجته تنشر صورة "مؤثرة" من داخل الحجر الصحي

أعلن لاعب كرة القدم الأرجنتيني ومدافع نادي "فالنسيا" الإسباني "إيزيكيل غاراي" عن إصابته بفيروس "كورونا" المُستجد يوم الأحد الماضي.

وكتب "غاراي" عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" بعد اختبار إيجابي لـ Covid-19: "من الواضح أنني بدأت عام 2020 بشكلٍ سيء، أنا بخير ويجب أن أطيع السلطات الصحية وأظل معزولًا".

وبعد إعلان "غاراي" عن إصابته بالفيروس، تم الكشف عن إصابة أربعة لاعبين آخرين في نادي فالنسيا وهم José Luis Gayà و Eliaquim Mangala و Paco Camarasa و Julián Aliaga؛ بينما تتم مراقبة باقي الفريق الآن عن كثب.

غاراي في الحجر الصحي

أثناء العزلة، يجب ألا يتواصل "غاراي" مع أطفاله وزوجته "تمارا غورو"، التي نشرت صورة مؤثرة على "إنستغرام" الاثنين الماضي.

في الصورة العاطفية، يمكن رؤية المدافع في فالنسيا وهو ينظر من خلال نافذة غرفته، وينظر بشوق نحو زوجته، التي تضغط يدها على الزجاج وتمنحه قبلة.

وكتبت "غورو" في رسالتها مصاحبة للصورة: "معًا عن بعد (ترتدي إيز قناع بناء على التوصيات الطبية)".

يذكر أن "إزيكييل مارسيلو غاراي" هو من مواليد، 10 أكتوبر 1986، يلعب حاليًا في صفوف نادي فالنسيا الاسباني منذ صيف 2016 قادمًا من نادي زينيت سان بطرسبورغ الروسي.

يلعب "غاراي" كقلب الدفاع، لكنه يجيد اللعب كظهير أيمن.

يُذكر أن نادي ريال مدريد تعاقد معه في صيف 2008، لكن النادي فضّل إبقاءه في ناديه على سبيل الإعارة لموسم واحد قبل أن ينتقل إلى نادي بنفيكا البرتغالي في 2011، أما النادي الذي كان يلعب له في الأرجنتين فهو "نادي نيولز أولد بويز".

إصابة أسطورة الكرة الإيطالية مالديني ونجله بفيروس كورونا

علن نادي ميلان الايطالي لكرة القدم السبت، إصابة أسطورته "باولو مالديني" ونجله "دانيال بفيروس "كورونا" المُستجد.

وكتب ميلان في بيان: "يؤكد ميلان ان مديره الفني باولو مالديني كان على اتصال بشخص مصاب بفيروس كورونا وبدأ يظهر عوارض الفيروس. تم اخضاعه لاختبار المسحة أمس وجاءت النتيجة إيجابية. كما كان الاختبار إيجابيًا ايضًا لابنه دانيال، مهاجم فريق الشباب في ميلان والذي كان يتدرب سابقا مع الفريق الاول".

وأشار البيان إلى أن "باولو" و"دانيال" أنهيا فترة حجر صحي لمدة أسبوعين في المنزل دون اتصال بالآخرين، وسيبقيان في الحجر حتى الشفاء السريري.