لاعب ويستهام كورت زوما يعتدي على قطته بالضرب .. وفيديو مؤلم يتصدر

أثار لاعب نادي ويستهام يونايتد، كورت زوما ، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسريب مقطع فيديو ظهر فيه وهو يركل ويصفع قطة بطريقة مروّعة.

وشوهد "زوما" في المقطع المزعج وهو يُسقط القطة أرضًا ثم يركلها بطريقة عنيفة أثارت غضب واستياء كل من شاهد الفيديو حتى أن ناديه أدان اللقطات علنًا وتعهد بالتعامل مع هذا الأمر.

المقطع لايصلح للبعض *

كورت زوما ستتم محاكمته لتعديه وتعذيبه لقط صغير ويستهام أيضًا سيعاقبون اللاعب حملة كبيره تشن في بريطانيا لمعاقبة زوما :// pic.twitter.com/1U9hlvuihz — ِ (@_rek_18) February 7, 2022

وبدا الشاب البالغ من العمر 27 عامًا وكأنه في منزله في لندن حيث قام شقيقه "يوان" وهو يضحك خلف الكاميرا، بتصويره بينما كان يعنف القطة بطريقة مؤلمة.

وبعد ذلك، قام "زوما" (27 عامًا) بمطاردة قطة، قبل أن يرميها بزوج من الأحذية وصفعها على رأسها.

ويقال إن" زوما" كان غاضبًا من القطة لإحداثها فوضى في قصره الذي تبلغ قيمته 2 مليون جنيه إسترليني.

من جهته أدان وست هام أفعال زوما لصحيفة The Sun في بيان شديد اللهجة عقب نشر المقطع، جاء فيه: "وست هام يونايتد يدين بلا تحفظ تصرفات لاعبنا كورت زوما في الفيديو الذي تم تداوله.

وأضاف: "تحدثنا مع كورت وسنتعامل مع هذا الأمر داخليًا، ولكننا نريد أن نوضح أننا لن نتغاضى بأي حال عن القسوة ضد الحيوانات".

ودفع الهجوم الشديد على "زوما" أن يقوم بإصدار اعتذار رسمي قال فيه: "أود أن اعتذر عن أفعالي. لا توجد أعذار لسلوكي، الذي أندم عليه بشدة".

وأضاف: "أريد أيضًا أن أتأسف بشدة لأي شخص مستاء من الفيديو. أود أن أؤكد للجميع أن القطتين بخير وبصحة جيدة".