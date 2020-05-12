لا يطير ولا ينفث نارًا.. طفل يعثر على 4 تنانين زرقاء نادرة في تكساس

تمكن أحد زوار متنزه "ناشونال سي شور" في ولاية تكساس الأمريكية من العثور على مخلوق "غريب" يطلق عليه اسم "التنين الأزرق" لكنه لا يطير ولا ينفث نارًا كما يوحي اسمها.

وتمكن الطفل "هانتر لين" البالغ من العمر 7 سنوات من ميسا بولاية أريزونا الأمريكية من العثور على 4 تنانين زرقاء في غضون بضع دقائق في 2 مايو أثناء قضاء عطلة مع والديه.

وقال والده "تيري لين"،لشبكة CNN الإخبارية إنه كان في إجازة على شاطئ البحر لمدة 30 عامًا ، ولم ير أحدًا سوى هذه المخلوقات الزرقاء".

وتابع: "اعتقد ابني هانتر بأنه وجد قنديل البحر الأزرق لكنا اكتشفنا لاحقًا بأنها نوع جديد من الرخويات البحرية والتي يبلغ طولها 3 سم فقط وتعرف بالتنين الأزرق".

ويمكن العثور على التنين الأزرق في المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والمحيط الهندي، وفقًا لمنظمة "أوشيانا" غير الربحية للحفاظ على البيئة.

وتتغذى هذه المخلوقات النادرة تتغذى على قناديل البحر، وتتميز بلدغة مؤلمة جدًا وقد تكون سامة، إذ تخزن الخلايا اللاذعة من فريستها لاستخدامها في المستقبل، وعندما يلمس البشر هذه الرخويات الصغيرة، يمكن أن يطلق الخلايا اللاذعة ويتسبب بلدغة مؤلمة.

يذكر أن التنين الأزرق يعيش على طول الساحل الشرقي لأستراليا، وحول العالم في المياه المعتدلة والاستوائية، ويبلغ طوله على أكبر تقدير من 3 إلى 4 سنتيمترات.