لبؤة تحتضن رجلًا بقوة بدلًا من افتراسه في مشهد صدم الجميع (فيديو)

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه لبؤة وهي تنقض بسرعة وقوة على رجل في إحدى المحميات بصحراء كالاهاري في بوتسوانا بإفريقيا الجنوبية.

وفي التفاصيل، ظهرت اللبؤة في الفيديو وهي تقفز على الرجل لتعانقه بدلًا من افتراسه، وفي الواقع، أقدمت اللبؤة "سيرجا" على هذه الحركة تعبيرًا عن ولائها لمربيها فال غروينر الذي شارك هذا المشهد عبر حسابه على موقع إنستغرام، وفي البداية صدم الجميع لأن اللبؤة ظهرت في الفيديو وكأنها تنوي افتراس الرجل، إلّا أنها كانت تمرح معه لدرجة أنها أسقطته أرضًا وبدأت في لعقه.

وحاز هذا المقطع على إعجاب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنه دهش البعض بكيفية تعلق اللبؤة والتي تعد حيوان مفترس بصاحبها ومربيها.

الجدير بالذكر أن اللبؤة سيرجا تملك حسابًا على موقع إنستغرام باسم "sirgathelioness” ويتابعها عبر حسابها أكثر من 70 ألف متابع، حيث أن المربي الخاص بها يقوم بمشاركة الجمهور باللقطات والصور وهو برفقتها أثناء النشاطات اليومية في المحمية.

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