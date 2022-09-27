لترويجها للمثلية الجنسية .. نواب الأردن يطالبون بمراقبة محتوى نتفليكس

طالب مجلس النواب الأردني الحكومة الأردنية بفرض رقابة مشددة على المحتوى الذي تبثه منصة نتفليكس الأمريكية في الأردن الذي وصفه بـ"المخالف للقيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية" مقابل اشتراكات زهيدة.

وجاء في مذكرة تفاهم تبناها البرلماني خليل عطية، ووقع عليها عشرات النواب الأردنيين، أن على الحكومة الأردنية مراقبة محتوى المنصة الأمريكية والمتضمنة برامج ومسلسلات وأفلام تروّج بشكل صريح للحرية الجنسية والحض على الفجور وتشجيع الشذوذ الجنسي وتغيير الجنس بالإضافة إلى الترويج للتحول الجنسي الذي بات مؤرقًا للمجتمعات العربية بشكلٍ عام.

كما طالب أعضاء البرلمان الأردني من حكومة بلادهم توجيه تحذير لمنصة نتفليكس الأمريكية وذلك بهدف حماية المجتمعات العربية من هذه المفاهيم الدخيلة عليها وتخالف فطرة الإنسان السوي.

دول مجلس التعاون الخليجي تطالب نتفليكس بإزالة محتوى مخالف

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد طالبت من منصة نتفليكس قبل أسابيع بإزالة محتوى يتعارض مع ما أسمته "القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية"، بما في ذلك محتوى موجه للأطفال.

وانتقد بيان مشترك لكل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ولجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني في دول مجلس التعاون الست تعمد المنصة الأمريكية بث برامج مخالفة لضوابط المحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون، والذي يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية.

وذكر البيان أن الجهات المعنية تواصلت مع المنصة لإزالة هذا المحتوى بما فيه المحتوى الموجه للأطفال.