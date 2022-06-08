الكويت تقول كلمتها بشأن نتفليكس .. ما علاقة "أصحاب ولا أعز"؟

رفضت المحكمة الكلية في الكويت دعوى طلب حجب موقع "نتفليكس" في الكويت لمخالفته الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد التي عُرف بها المجتمع الكويتي المحافظ من خلال ما يتم عرضه من أفلام ومسلسلات على منصتها.

وكشفت وسائل إعلام محلية في الكويت بأن الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار عبدالله القصيمي رفضت الدعوى المقامة بطلب حجب "نتفليكس" في الكويت.

وكان المحامي عبدالعزيز السبيعي قد تقدم بطلب حجب المنصة العالمية بعد الجدل الذي أثير مع عرض الفيلم العربي "أصحاب ولا أعز" من بطولة منى زكي وإياد نصار وغيرهم.

وقال المحامي السبيعي حينها: "أثار فيلم (أصحاب ولا أعز) من إنتاج منصة نتفليكس موجة غضب جماهيري في الكويت؛ بسبب دعوته عبر مشاهد عديدة إلى الانحلال الأخلاقي ويحاول تغيير الفطرة التي خلقها الله عليها".

أصحاب ولا أعز

فيلم مأخوذ من الفيلم الإيطالي "غرباء بالكامل"، تم إنتاجه بواسطة ثلاث شركات من لبنان-مصر-الإمارات وتصويره في بيروت.

الفيلم من إخراج وسام سميرة وبطولة منى زكي، إياد نصار، عادل كرم، نادين لبكي، جورج خباز، وفؤاد يمين.

ومنذ اللحظة الأولى التي عرض فيها الفيلم على منصة نتفليكس في 20 يناير 2022، تلقى ردود أفعال غاضبة بسبب جرأته في طرح العديد من القضايا الحساسة بالإضافة إلى تضمنه العديد من الإيحاءات الجنسية ومنها مشهد الفنانة المصرية منى زكي.

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