لتسلية الأردنيين خلال الحجر الصحي.. وزير الثقافة يُطلق مسابقة وجائزة مغرية للفائز

فوجئ الشعب الأردني بإعلان علن وزير الثقافة باسم الطويسي عن مجموعة مبادرات جديدة للتعامل مع حظر التجوّل والحجر المنزلي في الأردن للوقاية من خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد19).

وقال الطويسي في إيجاز صحفي له بأن أولى هذه المبادرات هي إطلاق مسابقة بعنوان "موهبتي من بيتي" والتي تهدف الى الاستثمار الأمثل لوقت الفراغ خلال فترة الحجر الصحي وحظر التجوال المفروض على الشارع الأردني منذ السبت الماضي، 21 مارس الجاري.

وأوضح الطويسي بأن الهدف من هذه المسابقة هو إضفاء طابع من المشاركة وكسر العزلة والوحدة والروتين خلال هذه الظروف.

وتستهدف المسابقة الأطفال من عمر الـ 10-15 سنة، والشباب من 16-25 سنة.

وتشمل المسابقة خمسة مجالات أساسية وهي:

النصوص الأدبية، القصة والشعر

الفنون والرسم والتصميم وفن الكاركاتير

الأفلام القصيرة والفيديو المنزلي

الموسيقى والعزف والغناء

التمثيل

وقال الطويسي: :هذه المسابقة سوف نخصص لها مئة جائزة أسبوعية، تبدأ بألف دينار (1410 دولار الأمريكي).

كما أوضح أن الوزارة ستطلق بثًا لمئات الساعات من التراث الثقافي الوطني الأردني الذي يشتمل على المسرحيات والأفلام والمواد

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