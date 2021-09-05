لتشبهها بالنساء وترويجها للمثلية الجنسية.. باكستان تزيل ملصق فرقة BTS

احتفل " جونغكوك - Jungkook " عضو فرقة BTS الكورية الجنوبية بعيد ميلاده في الأول من سبتمبر، واحتفلت جيوش من المعجبين بنفس الطريقة بأي طريقة ممكنة.

وكانت احتفالات عيد ميلاد عضو فرقة BTS جونغكوك على قدم وساق حول العالم، وبعضها مستمر الآن. لكن في باكستان كان الأمر مختلفًا، حيث تم إيقاف الاحتفالات بعد ساعات من بدئها.

ووفقًا لتقارير محلية في باكستان، فقد أفسدت السلطات الاحتفالات بميلاد جونغكوك حيث قامت بإزالة بوستر (ملصق ضخم) كان قد علقه أحد عشاق الفرقة الكورية على مبنى تجاري في مدينة جوجرانوالا بإقليم البنجاب.

وذكرت السلطات الباكستانية بأن قرار إزالة البوستر جاء بعد تلقي عدة شكاوى بشأنه: "يوجد شباب في هذه المدينة، هذه الفرقة (BTS) لها تأثير سلبي عليهم وتشجعهم على التصرف في أنشطة خاطئة. إنهم يروجون للمثلية الجنسية".

What ever happened about that billboard thing just leave it and like these all Pakistani posts (from #2 to #5) to get noticed by BTS especially the #2 one as this post is about the billboards displayed in Pakistan for Jk. #JungkookOnPakistaniLED #PakistanLovesBTS pic.twitter.com/mYm8986o0n — RAFAY | JOON BIASED| 💜💫✨🇵🇰 (@IamRAFAY5) September 2, 2021

من جهته قال صاحب البوستر "يونس موغال" بأنه كان يأمل بوضعه على المبنى لأيام لكنه فوجئ بقرار إزالته بعد ساعات من رفعه.

وقال: "لقد طلبنا من المركز التجاري للغرفة التجارية وضع البوستر لمدة يومين، لكن الإعلان اختفى من لوحة الإعلانات في غضون ساعات، مما ترك العديد من المعجبين في حيرة من أمرهم بشأن ما حدث بالضبط".

وأشارت تقارير محلية بأن قرار إزالة البوستر جاء بطلب من فرقان عزيز بات من الجماعة الإسلامية الذي قال بأن البوستر يروج للمثلية الجنسية، ومن ثم اعتبر أنه من الضروري إزالة الملصق.

Wtf is this shit? Where were you and Islamic rules when actresses are promoted on these billboards??and when mujra posters are on full fuking display?? Were u blind then u dipshit?do u even know who they're u bald asshole #apologisefurqanaziz #btsarmypakistan pic.twitter.com/lqtxMeMgNY — kookmyeuphoria (@ShanzayTarrar) September 1, 2021

انتشرت صور البوستر قبل وبعد إزالته كالنار في الهشيم على موقع التدوين "تويتر" بين مؤيدٍ لقرار إزالته ومعارض له.

يذكر أن قرار السلطات الباكستانية بإزالة صور عضو فرقة BTS جاء بعد أيام من قرار السلطات الصينية

ببدء حملة رقابية جديدة على السلوكيات العامة في الصين الهدف منها هو "جعل الرجال أكثر ذكورة والحفاظ على الأخلاق".

ووفقًا لهذه الإجراءات، فقد حظرت بيجين ظهور الرجال المتشبهين بالنساء (المخنثين) على شاشات التلفزيون لا سيما برامج المنوعات وتلفزيون الواقع، كما أعلنت تشديد الرقابة على عروض الترفيه، حسبما نقلت الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الصينية (جهة رسمية)، الخميس، على موقعها الإلكتروني.

كما أشارت أنها ستحظر "أي مظاهر جمالية تميل إلى التشبه بالنساء" في العروض الترفيهية، لافتة إلى ضرورة منع ظهور "الشخصيات المبتذلة ذات التأثير الكبير على المجتمع، والترويج للصورة الذكورية للرجال".

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