لجلب الحظ .. "صلعة" إنفانتينو تجذب لاعبات البرازيل في مونديال الناشئات

لم تتمكن لاعبات المنتخب البرازيلي لكرة القدم النسائية تحت عشرون عامًا من كبح فضولهن لمعرفة الشعور الذي قد ينتابهن في حال لمسن " صلعة " رئيس الفيفا جياني إنفانتينو.

وخلال توزيع إنفانتينو الميداليات بمباراة المركز الثالث في بطولة كأس العالم لكرة القدم النسائية تحت عشرون عامًا والتي أقيمت بدولة كوستاريكا قبل أيام، قامت إحدى لاعبات المنتخب البرازيلي بلمس رأسه وصلعته.

لكن على ما يبدو أن الحركة العفوية التي قامت بها اللاعبة البرازيلية قد راقت لرئيس اتحاد الفيفا الذي ابتسم ضاحكًا وعانقها على منصة التتويج عقب اللقاء.

وفتح رد فعل جياني انفاتينو اللطيف الباب أمام باقي اللاعبات لمد أيديهن ولمس صلعته ومداعبته، وهو ما قوبل بابتسامة ومرح من قبل المسؤول الرياضي.

خرافة لمس صلعة

أعاد مشهد لمس “صلعة” رئيس الفيفا إلى الأذهان “خرافة قديمة” تقول أن لمس رأس الرجل الأصل يجلب "الحظ".

ولعل حرص لاعبات المنتخب البرازيلي للناشئات من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات ورغبتهن في التأهل لبطولة كأس العالم للشابات التي ستقام العام المقبل في أستراليا ونيوزلندا هو ما دفعهن للقيام بهذه الحركة ولمس "صلعة" انفاتينو.



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