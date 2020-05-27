لجهودها في فترة الحظر وشهر رمضان.. أردني يهدي زوجته سيارة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأردني يهدي سيارة لزوجته كمكافأة على تعبها في شهر رمضان المبارك وفترة الحجر المنزلي.

وبحسب الفيديو المتداول، يتحدث شخص وهو يصور سيارة يقول انه يهدي السيارة لأم سطام وبين أن هذه السيارة هي جميع أرباح شركته في شهر نيسان.

أردني يهدي زوجته سيارة

وذلك نظراً لجهودها في الطبخ والتنظيف وغسل الصحون في شهر رمضان



by: @q1q555

pic.twitter.com/EqpIp8mQWu — هيئة المشاهير (@nadia_almobark) May 26, 2020

وقال أن الحجر جعله يعرف مقدار التعب الذي تتعبه المرأة.

وكباقي دول العالم، اتخذ الأردن اجراءاتٍ لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حيث شهدت أيّام عيد الفطر السعيد تقييدًا مشددًا وحظرًا للحركة في شوارع الأردن في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار الفيروس .

وكانت الحكومة الأردنية اتخذت منذ 14 آذار/مارس، مجموعة إجراءات وقرارات للتعامل مع فيروس كورونا، كان من ضمنها إيقاف الصلاة في جميع المساجد والكنائس، وتعليق الفعاليات الرياضية، وإغلاق دور السينما والمسابح والنوادي الرياضية ومراكز الشباب، وإغلاق المقاهي والمطاعم حتى إشعار آخر.

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