لجين عضاضة أرملة الملياردير السعودي وليد الجفالي مُصابة بـ "كورونا"!

يُثير فيروس كورونا الرعب حول العالم بسبب انتشاره بشكل واسع وإمكانية تحوله إلى وباء، هذا وكشفت عدد من الصحف اللبنانية مؤخرًا عن إصابة عارضة الأزياء السابقة ومقدمة البرامج اللبنانية لجين عضاضة بالفيروس، بعد إجرائها الفحوصات اللازمة والتي أكدن اصابتها بالمرض بعد عودتها من لندن إلى بيروت.

وخرجت عضاضة بتصريح رسمي كشفت أنها لم تقم أي حفلات ضخمة في لبنان بعد عودتها من بريطانيا بعد انتشار اخبار أثارت حالة من الهلع عن إقامته حفل عيد ميلاد ضخم لابنتها لتؤكد ان ابنتها من مواليد شهر نوفمبر.

ولجين عضاضة هي أرملة رجل الأعمال والملياردير السعودي المعروف وليد الجفالي والذي توفي في عام 2016، وكانت عضاضة قد تزوجت من الجفالي في عام 2012 وهي بعمر الـ 22 عامًا، فيما كان هو بعمر الـ 60 عامًا.

وأقام الجفالي لعروسه الصغيرة حفل زفاف فخم جدًا في مدينة البندقية الإيطالية وأهدها عقد باهظ الثمن من الألماس، كما تم نقل جميع معازيمها عبر طائرات خاصة من لبنان إلى إيطاليا.

وأنجبت عضاضة ابنتها الأولى من الجفالي في عام 2014، والذي كان متزوجًا من الأميركية كريستينا استرادا، وكان قبلها متزوجًا من السيدة السعودية بسمة السليمان.